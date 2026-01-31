中國應急部長王祥喜傳落馬！缺席重要會議引發震盪

中國應急管理部長王祥喜30日臨時缺席會議，傳被帶走調查。 圖/新華社

中國政壇近期風波不斷。繼日前中央軍委副主席張又俠傳出落馬消息後，現任應急管理部部長、黨委書記王祥喜也於昨日（30日）驚傳被帶走調查。雖然中國官方尚未發布正式通報，但其在重要會議上的異常缺席，已讓這則傳聞迅速發酵。

引發外界強烈質疑的關鍵，在於1月29日舉行的「中央企業安全生產工作視訊會議」。身為國務院安委會副主任及應急管理部一把手的王祥喜，原定應出席並主持會議。然而，據知情人士透露，就在會議開始前半小時，主辦單位緊急更改了出席人員名單，王祥喜最終臨時缺席。對比2年前同一場會議，王祥喜均與國資委主任等高層同台出席，此次在毫無徵兆下的缺席，被視為極其罕見的政治信號。

諷刺的是，就在傳出被帶走調查的3天前( 27日)，王祥喜還公開主持了應急管理部黨委的2025年度「民主生活會」。根據官方通稿，王祥喜當時在會上帶頭進行「個人對照檢查」，並在總結講話中強調，部內領導幹部要在堅守廉潔底線上帶好頭，應自覺在紀律約束下工作，在「清正廉潔中永保政治本色」。

現年63歲的王祥喜是湖北仙桃人，早期長期任職於湖北煤炭與政法系統，曾任荊州市市長及湖北省委政法委書記；國企龍頭時期於2019年接任中國國家能源投資集團董事長，掌管全球最大的煤炭與電力企業；2022年9月獲任命為應急管理部部長，他在任內推動「治理模式向事前預防轉型」，今年初才剛部署完2026年的全國應急管理重點工作。

