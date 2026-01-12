中國應調整在拉美的步伐

中美關係在川習釜山會面後似乎停戰，但實際上是在暗戰。兩國持續的競爭不可能因一兩次會面完全消退，雙方做出的種種外交姿態並未對根深蒂固的根本分歧產生實質影響。

從拜登時代的措施，再觀川普對中國的針對性行動，美國不論是在野民主黨或是共和兩黨的目標都是從多方面遏制中國，其長期戰略是消除中國所構成的一切威脅。美國將委內瑞拉總統馬杜洛拘捕並且擄走到美國法院接受審判，其影響遠不止於美洲，更考驗著美國西半球競爭對手即中國在西半球的戰略和影響力。

貿易數據反映中國已成為巴西、智利和祕魯等國的主要貿易夥伴，而整個拉丁美洲地區也越來越多地進口中國製造的商品，而中國方面亦對南美的鋰礦和銅礦，具有重要的戰略意義，即拉美國家和中國都對對方有所求。

中國的「一帶一路」倡議已投入千百億美元用於加強南美洲和中美洲的礦產和糧食供應，同時資助該地區清潔能源、電信和交通基礎設施的建設。然而，中國在戰略領域的任何進展都可能被華盛頓解讀為干涉其勢力範圍。特別是與美國電動車以及油氣能源公司關係密切的川普，會視中國在拉美範圍的舉動是在干擾「讓美國再次偉大」的戰略。

中國在該地區的任何舉動都可能被解讀為威脅，有美國消息亦指是次在委內瑞拉的行動可被視為對中國的示警，明顯是美國不想任何其他勢力介入拉美。

中國並未真正動用反擊美國的行動。相反，北京維持與委內瑞拉政權的密切外交關係，並主要採取觀望態度。其一就是委內瑞拉雖然具備龐大的已探明石油儲量，但由於長期不被維護以及投資，加上國內貪汙風氣以及當地的民風慵懶可能成為油企的沉重包袱，這樣下去將拖累投資者的資本，所以中國觀望美國會否能承擔中國在當地的一部分投資。

美國在拉美的行動改變了拉美的政治氣候版圖，日後拉美國家難免要在中美間表態站隊，然而由於地理的距離和戰略的局限，中國在當地難以與美國直接衝突。中國從巴拿馬港口一事已經可能預料到美國在拉美的毒辣手段，有見及此，中國更應調整在拉美地區基礎設施建設以及融資方面的步伐，免受美國門羅主義的衝擊。（作者為深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員）