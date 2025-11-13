中國懸賞「八炯、閩南狼」犯罪線索 獎金上看100萬

八炯、閩南狼遭到中國發布懸賞公告。（圖／翻攝自泉州市公安局網站）





繼民進黨立委沈伯洋遭中國通緝之後，福建省泉州公安局發布懸賞通告，徵集台灣網紅溫子渝（網名「八炯」）、陳柏源（網名「閩南狼」）違法犯罪線索，主要的罪名是煽動分裂國家言論、迫害在台大陸配偶等。

根據《新華社》報導，溫子渝、陳柏源被國務院台辦公佈為「台獨」打手、幫兇，調查掌握，2人長期發布、傳播「抗中保台」、「倚美謀獨」等煽動分裂國家言論，大肆攻擊、抹黑大陸惠台利民政策，欺凌、迫害在台大陸配偶，充當民進黨當局網軍側翼和美國等西方國家反華勢力「急先鋒」、「馬前卒」，造成惡劣影響。

中國公安機關表示，希望廣大台胞認清台獨的極端危險性、危害性，以實際行動與台獨分裂勢力劃清界限，積極提供相關違法犯罪線索，對於協助公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，視情給予5萬至25萬元人民幣（約新台幣21萬～109萬）獎勵。

八炯、閩南狼遭到中國發布懸賞公告。（圖／翻攝自泉州市公安局網站）

陸委會日前已針對類似情況的立委沈伯洋遭通緝，做出回應表示，中共相關作法已違反國際公約，不僅妄圖迫使國人自我審查，形塑寒蟬效應，也是為形塑所謂對台「治權覆蓋」，企圖訴諸國際社會，中共對台灣擁有治權，中共藉由「跨國鎮壓」對台灣民眾進行集體脅迫，這是對國際規範和秩序的公然挑戰。

陸委會重申，中國對台灣沒有管轄權，政府有能力與決心，保證每一位國民的安全，請國人放心。

陸委會也呼籲國人對於中共操作「心理戰」要有清楚的認知，一致團結對外，不要為了一己之私配合中共對台恫嚇，以免觸法。





