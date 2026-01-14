中國成功研發疊層柔性太陽能電池 提供航天器電力保障

據中國央視14日報導，蘇州大學張曉宏教授團隊在柔性太陽能電池領域取得重要突破，成功研發出柔性晶硅鈣鈦礦疊層太陽能電池，攻克了此類電池在效率、穩定性的核心難題。報導指，新太陽能電池為航天器和太空資料中心長期運行提供電力保障，相關成果在國際期刊「自然」發表。

張曉宏稱，該項技術通過將晶硅（結晶矽）與鈣鈦礦兩種材料柔性化併疊加，使每一層能分別捕獲不同波段的太陽光，從而吸收比傳統單層電池更廣的光譜能量，顯著提升光電轉換效率。

張曉宏提到，目前太陽能光伏電池廣泛應用於航天器，由於太空環境無法接入任何地面電網，光伏供電已成為支援航天器、太空資料中心長期運行的必然選擇。該成果為柔性光伏技術的大規模應用奠定科學與技術基礎。

