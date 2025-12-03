中國成員又缺席！AAA前夕爆變動 AHOF「他」不來高雄了

AHOF本週末將在高雄出席AAA頒獎典禮及隔天的ACON音樂節，沒想到中國成員張帥博臨時不能來。翻攝IG@ahof_official

韓國新人男團AHOF（아홉）本週將首度訪台，週末一連兩天（12/6、12/7）在高雄世運主場館，出席首度在台舉辦的「AAA頒獎典禮」（亞洲明星盛典）以及隔天召開的「ACON 音樂節」。不料，他們所屬的F&F娛樂卻在今天（3日）無預警公告中國成員張帥博將缺席演出，令歌迷大失所望。

公司發聲明：張帥博因個人行程缺席

公司今發布張帥博將缺席的公告。翻攝X@AHOF_official、翻攝IG@ahof_official

F&F娛樂今發聲明表示，AHOF成員張帥博因個人行程，將無法參與12月6日舉行的AAA頒獎典禮，以及隔天舉行的ACON 音樂節舞台。「此次變動因不可避免的行程調整所致，對期待舞台的粉絲造成困擾，我們深感抱歉，也請多多包涵。」並強調其餘後續行程將依原定計畫正常進行，再次向所有粉絲致上歉意，懇請粉絲理解。

AHOF明年1月將以9人全員之姿舉辦粉絲演唱會。翻攝IG@ahof_official

7月才正式出道的9人男團AHOF，共有9名成員，除了這次無緣來台的張帥博，還有一位台灣男孩志恩（簡志恩），只是志恩因為健康因素已從9月停工休養，預計在明年初於首爾舉行的首次粉絲演唱會重返舞台，屆時也是AHOF出道後首次在韓國舉行的專場演出。

ZEROBASEONE中國成員也曾臨時不來台

ZEROBASEONE今年5月參與高雄拼盤演唱會時，也少了兩名中國成員。讀者提供

而這次張帥博突然不能來台，也被粉絲猜測是否和簽證有關，今年5月另一夯團ZEROBASEONE（ZB1）造訪高雄參與KT POP拼盤演唱會時，兩名中國成員章昊及Ricky也是臨時缺席，公司當時則是發聲明強調是因為「健康因素」不克前來。

而ZEROBASEONE也將在本週六首次唱進台北小巨蛋，由於他們也是期間限定團體，日前才發布消息將延長團體活動至2026年3月，希望有多一點時間陪伴粉絲。



