中國成立「CPB」 明年一月5支球隊開打

中國也興起棒球熱，中國將成立CPB（Chinese Professional Baseball中國棒球城市聯賽）預計明年1月開打，目前CPB傳出創始5支球隊是長沙黑皮、上海兄弟、深圳藍襪、廈門海豚以及福州海俠。網上盛傳，長沙黑皮是由「旺旺集團」贊助，上海兄弟是由「中信」贊助，而福州海俠是由頂新集團贊助。



依大陸《澎湃新聞》報導，中國棒球城市聯賽在2025年9月宣佈成立，賽事希望透過市場化運營，以搭建可持續發展的職業聯賽體系為目標，繼而帶動中國棒球運動的整體發展，首屆「立春聯賽」將於2026年1月9日開打，已經在上（10）月26號進行球員選秀、官方測試等公開測試。



照CPB規劃，明年將會先舉辦「立春聯賽」與「夏至聯賽」兩項短期試行賽事；後年啟動主場制度測試；2028年全面導入主客場制，建立完整職業聯盟架構。聯盟並規定，每支球隊可登錄30名球員，10名是中國本土球員、10名來自台灣、香港、澳門，外籍球員則不設上限。



照中國媒體報導，中國本土新秀薪資上限為月薪人民幣4萬元（約新台幣17萬元），先前已在深圳與上海舉辦兩場測試會，中國和台灣不少知名球星都有參加，包括中國首位登上美職簽約的許桂源、台灣U18世界盃冠軍成員林敬富、前中華隊捕手郭力愷，以及曾獲少棒錦標賽最佳捕手的梁永樂等人，還有來自美國、韓國、多明尼加等國外籍球員遞件報名。



過去在中國大陸，棒球一直以來都只是一項相對小眾的運動，並沒有在當地掀起多大的風潮，直到2024年中國U23男子棒球隊，奪下WBSC U23男子棒球世界杯第四名，創造歷史最好成績，也帶動中國吹起一股棒球熱。據中國統計，對棒球關注人數已成長到2200萬人，截至目前為止，中國全青少棒的賽事已有31個、球隊更有900多支。



目前CPB傳出，創始5支球隊是長沙黑皮、上海兄弟、深圳藍襪、廈門海豚以及福州海俠，網路上也盛傳，長沙黑皮是由「旺旺集團」贊助，上海兄弟是由「中信」贊助，福州海俠是由頂新集團贊助，據網友傳出隊徽，上海兄弟隊的隊徽採用是大象，吉祥物也是以「象」作為代表。



身兼亞洲棒球總會會長的中信金大股東辜仲諒，三年前接受媒體專訪時，就曾透露要將國內職棒變成亞洲職棒推手，讓台灣棒球文化、人才將向外輸出，透過日本、台灣、韓國等棒球強國資源，帶動亞洲職棒市場成長，「棒球對台灣的重要性不亞於台積電。未來亞洲職棒大聯盟成立後，亞洲職棒市場收益將遠超出MLB（美國職棒大聯盟）。」辜仲諒曾如此自信豪言。