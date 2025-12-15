中國成美國首要戰略對手 余茂春：保護台灣也是保護美國利益

美國華府智庫「哈德遜研究所」中國中心主任余茂春出席臺灣教授協會舉辦的座談會，從中共犯台意圖及川普總統的印太戰略，談台灣強化自衛能量及區域安全合作必要性。(記者林正堃攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕針對美國軍事戰略佈局，美國總統川普首次任期的中國政策重要智囊、現任華府智庫「哈德遜研究所」中國中心主任余茂春今日表示，川普總統上任後將美國首要戰略敵人從俄羅斯轉移至中國，且較於前任總統拜登更著重於「嚇阻」。此外，在台灣不受中共侵犯議題上，保護台灣不只是保護台灣利益，也是美國利益。

台灣教授協會今日邀請華府哈德森智庫資深研究員兼中國研究部主任余茂春、前國防部長蔡明憲、台灣教授協會長薛化元於濟南教會召開從中共犯台意圖及川普總統的印太戰略，談台灣強化自我防衛能量及區域安全合作的必要性」論壇。

廣告 廣告

針對美國國防安全戰略變革與演進，余茂春指出，首次出現重大戰略轉變的時間是在1947年，因應蘇聯擴張，美國通過「國家安全法」整合工業、科技、國防、情報及教育體系，將對付蘇聯所領導的共產主義，作為目標建立冷戰時期的戰略架構。

余茂春續指，近期的戰略改變則發生於2015年川普宣布競選總統開始，川普2016年當選美國總統後，在2017年10月推出國家安全戰略，將首要戰略敵人從俄羅斯轉移至中國。其原因包含，俄羅斯經濟實力不足中國十分之一，加上中共近年來軍備發展迅速。

對比川普、前美國總統拜登在對中戰略的差異，余茂春分析，拜登提出「競爭與合作」的政策略述；相較之下，川普更著重於嚇阻。

余茂春說明，嚇阻的方式包含，提升盟友國際地位包括強化澳洲與日本的角色，並與盟友共同防禦、分擔安全責任，若盟友沒有決心，美國也不會給予幫助。他列舉，川普的國防觀以自我防衛、全民皆兵為核心，如以色列在美國不同意的情況下，仍以自身利益行動，美國一方面譴責其軍事行動，同時又持續援助；而韓國則與美軍指揮體系整合度高，且韓國的軍事、半導體工業也深度連結國防。

談及台灣，余茂春表示，美國一直以來將台灣視為亞洲民主燈塔、自由象徵，近期除美國外，澳日歐洲等國更強調保護台灣的必要性，在台灣存亡、不受中共侵犯等議題上，保護台灣不只是台灣利益、也是美國利益，既是利他主義，也是利己主義。若台灣失守，第一島鏈戰略將遭受重大破壞，而丟了身為半導體工業世界龍頭的台灣，對美國打擊很大。

【看原文連結】

更多自由時報報導

自由說新聞》俄運輸機墜毀瞬間流出！外媒曝「阻止普廷」5變數成關鍵

「台灣有事」絕非失言！矢板明夫：台海衝突日本不可能倖免

檢控親開京華城後門「知情圖利」！柯文哲急插嘴喊2字被審判長制止

藍營猛攻軍工產業 專家揭3隱憂：弱化供應鏈、助中滲透

