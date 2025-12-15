中國成重災區! 亞馬遜全球裁1.4萬人 「啞鈴化」趨勢 主要是「這階層」....

近期有消息稱，線上零售巨頭亞馬遜( Amazon )一口氣裁撤了近 1.4 萬名員工，外界推測可能與 AI 造成的產業衝擊有關。 圖：翻攝自 騰訊網 中國新聞周刊

[Newtalk新聞] 近年來，人工智慧( AI )產業逐漸崛起，越來越多產業導入 AI 技術，試圖提升工作或營利的效率， AI 是否徹底取代人工也成為網友們討論的焦點。近期有消息稱，全球最大的線上零售商亞馬遜 ( Amazon ) 一口氣裁撤了 1.4 萬名員工，中國分布更成為裁員的重災區，大量員工遭到解雇。雖然有網友質疑此現象與 AI 產業的興起有關，但有中國媒體分析指出， AI 真正能取代的並非基礎性崗位，而是中層管理人員。

根據《中國新聞周刊》報導，亞馬遜於 10 月 28 日宣布進行新一輪的大規模裁員，近 1.4 萬的工作崗位遭到裁撤，是 2022 年至今的最大規模裁員活動。雖然亞馬遜一直存在透過「績效提升計畫」進行定期末位淘汰的機制，但該報導認為，此次的裁員行動背後的原因可能與過去的類似活動存在較大的差異。

一位亞馬遜中國區的員工接受《中國新聞周刊》訪問時表示，大量中國區員工在此次裁員活動中遭到解雇，「原本我以為裁員理由與年中績效考核有關，但很多考核評價較高的員工也被解職，讓我覺得我只是運氣好才沒有失去工作」。由於亞馬遜總裁兼首席執行官安迪．賈西 ( Andy Jassy ) 曾在今年 6 月時發布公開聲明，宣布將在未來數年內持續縮減員工規模，因應 AI 效率的提升，許多網友質疑，此次的大規模裁員可能與「 AI 取代基礎崗位」的現象有關。

亞馬遜總裁兼首席執行官安迪．賈西。 圖 : 影片截圖

該報導指出，即使越來越多網路相關企業陸續引入 AI 工具，試圖提升公司的生產效率，但 AI 目前仍無法直接取代各種類型的基礎性崗位。該報導以軟體工程師為例，稱在 AI 工具發展初期，外界普遍認為軟體工程師可能迅速遭到 AI 軟體取代，但由於 AI 工具在保密方面可能存在疑慮，且工作效率並未看到實質性的提升， AI 工具目前仍無法直接取代人類的軟體工程師。

該報導引用美國裁員統計網站 Layoffs.fyi 公布的數據稱，自 2025 年 1 月起，美國國內有超過 200 間科技公司宣布裁員，超過 11 萬名科技從業人員面臨失業，「利用 AI 取代人力，從而實現企業的『降本增效』已經是必然趨勢」。

但該報導認為，隨著 AI 技術不斷發展，基礎性的工作崗位將逐漸與相關技術進行整合。最終， AI 將承擔客服問答、庫存調度、訂單審核與數據輸入等重複性、可預測性較高的任務，降低相關崗位的人力需求，並讓該崗位工作人員熟悉「與 AI 一起工作」的日常。

有中國媒體分析指出，比起基礎性的工作崗位， AI 更可能許代中層的管理工作，推測未來勞動力市場將出現「啞鈴化」的趨勢。圖為 AI 示意圖。 圖：新頭殼資料照

該報導推測，比起基層員工， AI 更可能取代中層人員的管理工作。該報導表示，包含亞馬遜在內的大型企業近期紛紛展開了「 AI 去中層化」的組織改革工作，試圖透過 AI 工具監控績效、分配員工任務以及生成工作報告，「大量中層經理或人力主管崗位遭到削減」。

該報導也進一步指出，隨著 AI 技術不斷發展，勞動力市場將逐漸出現「啞鈴化」的趨勢：高技能、高決策崗位需求將持續擴張；基礎性人機合作崗位也持續保持增長，但只有中層職能崗位被系統性的擠壓、削弱，最終面臨消失的命運。

