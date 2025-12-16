中國截斷台灣10條海底電纜？網傳恐斷網 查核中心說明實際情況

近期社群平台流傳一則訊息，稱台灣的國際海底電纜已被中國暗中截斷了10條，幾乎導致對外網路中斷，並附上一張顯示多條海纜呈現「紅色」異常的圖片。然而，經查核中心確認，該傳言不實，目前台灣共有15條國際及10條國內海纜，其中通報異常的僅有4條國際海纜及1條國內海纜，均有備援線路可用，對國內與對外網路通訊影響有限。

查核記者追溯傳言中所搭配的圖片，發現其來源為民間開發的「台灣海纜動態地圖」，經檢視該網站的網頁備份，確實在12月11日顯示「10起海纜斷線發生中」的列表。開發者尤理衡受訪時指出，傳言誤將網站中標示的「發生中」斷線事件，全數解讀為台灣國際海纜斷裂數量。根據網站資料，目前實際受影響的海纜共5條，其中國際海纜4條、國內海纜1條，並非傳言所稱的「10條國際海纜斷裂」。

社群瘋傳一張顯示多條海纜呈現「紅色」異常的圖片。（取自查核中心網站）

國際海纜異常 對一般民眾影響小

尤理衡表示，網站列出的事件僅代表台灣有使用的國際海纜系統發生中斷，斷纜位置未必位於台灣端。例如C2C、EAC2、EAC等海纜的中斷區段即不在台灣，對台灣通訊影響有限。因此，判讀該網站資訊時，不能僅依事件數量推論台灣國際海纜斷裂情況，仍須搭配各事件下方的說明內容一併理解。

尤理衡說明，以目前通報異常的海纜路線來看，均設有備援路由可提供連線，因此對一般民眾日常通訊影響有限，不至於造成台灣與國際通訊失聯。不過，對於訊號較為敏感的用戶，例如線上遊戲或重度國際交易使用者，可能會因流量改道而出現些許延遲，造成體感上的不順暢。

數發部也提到，目前待修復的海纜均有備援線路維持服務，不會直接影響國內訊務。每條海纜由多個光纖芯線組成，只要其中任一芯線發生故障，便會在官網公告為「障礙海纜」，但這並不代表整條海纜完全斷線或無法使用。

從哪裡可以看海纜連線狀況？

尤理衡建議，民眾若想了解國際海纜連線狀況，可參考其開發的「台灣海纜動態地圖」。該網站在新版中新增「台灣對外連線狀況」統計數字面板，提供較直觀的方式呈現台灣目前使用的海纜連線情形；民眾也可在地圖上直接點擊紅線，查看實際發生異常的海纜路線。數位發展部也有「海纜障礙狀況」頁面。但因國際海纜並非政府持有資源，還是需要與多方數據參考比對。

