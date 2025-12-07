中國戰機兩度對日本F-15雷達照射 日急抗議

▲日本防衛省表示，從中國航母「遼寧號」起飛的殲-15戰機，6日下午兩度以雷達照射正在執行任務的日本航空自衛隊F-15。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國與日本近來關係緊張，在時機敏感之際，中國航空母艦「遼寧號」自5日起在沖繩近海航行，日本防衛省表示，從「遼寧號」起飛的殲-15戰機，6日下午兩度以雷達照射正在執行任務的日本航空自衛隊F-15，引發日本強烈不滿。日本防衛大臣小泉進次郎表示，已向中方提出強烈抗議，嚴正要求防止再犯。

中國軍機對自衛隊機進行雷達照射

綜合日媒報導，首次雷達照射發生於6日下午4點32分到4點35分左右，「遼寧號」上起飛的一架殲-15戰機，在沖繩本島東南方的公海上空，對升空執行領空侵犯警戒任務的航空自衛隊F-15戰鬥機進行了間歇性的雷達照射。

隨後，在下午6點37分到7點8分左右，另一架F-15戰鬥機也遭受了間歇性的雷達照射。

自衛隊的戰鬥機和飛行員均未受損害。

這是防衛省首次公開宣布自衛隊飛機遭到中國軍機雷達照射的事件。隨著日本首相高市早苗針對「台灣有事」發表相關言論，日中關係正急速惡化，緊張情勢恐將進一步升溫。

對此，小泉進次郎於7日凌晨舉行臨時記者會，表示：「發生此類事件極為遺憾，已向中方提出強烈抗議，並嚴正要求防止再發生。」抗議已分別由日本外務省和防衛省向中方提出。

防衛省指出：「我們不對中方的意圖做出預判，但即使是為了測量位置關係的安全需求，也沒有必要像這次一樣進行間歇性的照射。」並強調這是一個「超越確保飛機安全飛行所需範圍的危險行為」。

有日媒回顧指出，曾在2013年時發生過類似事件，當時中國海軍艦艇在東海以射擊用射控雷達照射海上自衛隊護衛艦，引發日方強烈抗議。

戰機通常會在機頭配備雷達，用於偵察及導引飛彈等射控作業。而雷達照射意味著鎖定目標、完成發射前準備，被視為高度挑釁行為，將可能使得風險急劇升高。

事發背景：遼寧號航母編隊航行日本近海

日本防衛省統合幕僚監部宣布，5日確認「遼寧號」在東海海域航行，隨後偕同3艘飛彈驅逐艦通過沖繩本島與宮古島之間海域，並在沖繩縣沖大東島西方約270公里海域進行艦載機及直升機的起降訓練。

隨後，由於發現有戰鬥機和直升機進行起降作業，航空自衛隊的F-15戰鬥機緊急升空，進行領空侵犯警戒任務，後續遭到中國軍方雷達照射。

