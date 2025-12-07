中國戰機挑釁日軍！大使館嗆「玩火必自焚」遭網狂酸

國際中心／張予柔報導



正值中日關係緊張的時期，中國殲15戰機在沖繩本島東南方公海上空，對日本自衛隊戰機進行雷達照射，引起日本強烈不滿。日本防衛大臣小泉進次郎今（7）日凌晨臨時召開記者會，直指此舉「極為遺憾」。同一天，中國駐日本大使館又在社群平台上發布帶有威脅意味的圖文，聲稱「在台灣問題上玩火者必將自焚」，貼文一出迅速遭日本網友反擊，雙方緊張情勢再升級。





中國戰機挑釁日軍雷達照射！大使館嗆「玩火者必自焚」網酸：管好自己國家

日本自衛隊戰機遭中國殲15戰機以雷達照射，日方痛批「危險行為」並向中方提出強烈抗議。（圖／翻攝自Ｘ＠shinjirokoiz）

廣告 廣告

據了解，事件發生於沖繩本島東南方公海上空，日本自衛隊戰機在例行警戒時，遭到中國殲15戰機以雷達照射。防衛大臣小泉進次郎指出，「這是超出航空器安全飛行所需範圍的危險行為，發生此類事件極為遺憾」，日方已透過外交管道向中國提出強烈抗議，並要求中方立即停止類似挑釁行為。





中國戰機挑釁日軍雷達照射！大使館嗆「玩火者必自焚」網酸：管好自己國家

中國駐日大使館貼出強硬的日文警告，引來網友砲轟聲浪不斷。（圖／翻攝自Ｘ＠ChnEmbassy_jp）

然而，就在事件仍持續發酵之際，中國駐日本大使館於今（7）日發布一張藍底白字的日文圖片，內容寫著：「在台灣問題上玩火者必將自焚」。貼文被認為是對日本的警告，語氣強硬，引發大量討論。儘管中國官方未進一步說明，但網友紛紛留言批判與嘲諷，「一個威脅其他國家的國家最終會被它威脅過的人燒死」、「自曝其短」、「與其干涉他國內政，不如管好自己的國家」、「喜歡玩火的國家，說別人會玩火自焚，實在可笑」。





原文出處：中國戰機挑釁日軍雷達照射！大使館嗆「玩火者必自焚」網酸：管好自己國家

更多民視新聞報導

祖孫被自家「7隻比特犬」咬死！鄰居怒控1事

影帝趙震雄被爆黑歷史「宣布引退」！道歉聲明曝光…

女中士營區內激戰換錢！他遭撤職喊冤：外面1.5K一堆

