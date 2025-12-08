中國戰機雷達照射日本F-15 日最大在野黨批北京「挑釁過頭」

日本立憲民主黨黨魁野田佳彥。美聯社



中國海軍航空母艦「遼寧號」近日在日本沖繩附近進行演習，6日至7日間其艦載機與直升機起降共計100架次。而針對中國軍機對日本戰機進行雷達照射的行為，日本最大在野黨的黨魁也看不下去，批評中方的行為極其危險且挑釁過頭。

日本防衛省表示，遼寧號6日清晨偕同3艘飛彈驅逐艦，自沖繩本島與宮古島間的海域向南航行駛入太平洋後，自沖繩沖大東島西側約270公里海域轉向東北航行，沿沖繩本島與南大東島間海域航行。這是首次在該海域發現中國航艦的戰機起降。

防衛省統合幕僚監部7日晚間公布消息指出，遼寧號於6日及7日各進行約50架次的艦載機與直升機起降活動，雖然沒有侵入日本領海或領空的情事發生，日本海上自衛隊巡防艦仍持續監控，航空自衛隊戰機亦緊急升空應對。

而自遼寧號起飛的中國殲-15戰機曾在6日兩度對日本航空自衛隊的F-15戰機進行雷達照射，此舉引發日本政府不滿，防衛大臣小泉進次郎當日深夜緊急召開記者會，批評中方的危險行為並提出強烈抗議，嚴正要求此類事件不再發生。

對此，日本最大在野黨「立憲民主黨」代表（黨魁）野田佳彥7日在滋賀縣米原市回應媒體提問時，批評中國軍方的行動極度危險，其挑釁行徑已經過頭，但不認為這與日本首相高市早苗日前稱「台灣有事」有可能構成「存亡危機事態」的發言有關。他強調：「無論出於何種理由，這都是絕對不應該做的事情」。

另一在野黨「公明黨」代表齊藤鐵夫則在大分市向媒體表示，為了避免引發更大的衝突，日本必須冷靜應對。

中國外交部昨日發布「答記者問」的聲明回應稱，中方不接受日方所謂交涉，已當場駁回，並在北京和東京分別提出反交涉，強烈敦促日方立即停止滋擾中方正常演訓活動的危險行為，停止一切不負責任的虛假炒作和政治操弄。

