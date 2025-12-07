中國戰機雷達照射日F-15 她喊：第一島鏈正走向更危險的邊緣！

記者李鴻典／台北報導

日中關係緊繃之際，日本防衛省指出，中國軍機昨（6）日在沖繩本島東南方的公海上空，對自衛隊戰機進行雷達照射。防衛大臣小泉進次郎今（7）日凌晨召開記者會，指出此事令人「極為遺憾」，已向中方表達強烈抗議。政治評論員吳靜怡說，第一島鏈正走向更危險的邊緣！在這麼敏感的區域局勢下，台灣仍有一群人在杯葛國防預算？

吳靜怡指出，日本防衛大臣小泉進次郎今天凌晨召開記者會，對中國「空對空雷達照射」抗議，第一島鏈正走向更危險的邊緣！

「這是超出安全飛行需要的危險行為，極為遺憾，日本已向中方強烈抗議並要求防止再發生。」小泉進次郎以極度強烈的語氣公開向國際抗議中國。

吳靜怡說明，昨日下午，日本F-15當時正在執行例行警戒監視任務，中國海軍「遼寧號」航空母艦的艦載機J-15（殲-15），竟然在沖繩本島東南方公海上空，對日本航空自衛隊的F-15戰鬥機進行斷續火控雷達瞄準的「空對空雷達照射」，這是日本防衛省首次公佈此類空對空事件，這等同於導彈發射前的鎖定動作，超出航空安全範圍，極其危險！

第一回照射，從午後4時32分至35分，第二回為斷續照射，遠超「誤觸」或「技術測試」的範圍，這代表有目的、有意圖的壓迫行為，從過去的「異常接近」到現在已經到灰色作戰的「雷達鎖定」。

吳靜怡分析，日本的「強烈抗議」不是日常語氣，而是外交層級的最高警告之一，事發地點位於沖繩本島南東方向的公海空域，靠近日本與美軍在第一島鏈的戰略要道，象徵意義遠超軍事技術層面，第一島鏈的安全格局正快速變化，且變得更危險。

在這麼敏感的區域局勢下，台灣仍有一群人在杯葛國防預算？吳靜怡說，中國軍事挑釁模式正在從「海」擴張到「海空立體行動」，台灣不能讓內部政治的動作延滯戰備，那麼將會面臨第一島鏈最大風險，中國的軍機、軍艦不是因為台灣增加預算才來，而是台灣不增加預算才敢如此不斷的壓迫。

