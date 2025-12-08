中國戰機雷達鎖定日本F-15 日本首相：將做出堅定回應 澳洲防長「與日本站在一起」

日本高市首相強調，「雷達照射是危險行為，遠遠超出飛機安全飛行的必要範圍。」（圖片來源／高市早苗臉書）

英國《衛報》與《路透》報導，在周末中國軍機被指控兩次在沖繩本島東南部的海域雷達鎖定日本戰機後，日本首相高市早苗承諾，將冷靜堅決做出回應。

高市早苗周日（7日）告訴記者，鑑於日中兩國緊張局勢加劇，日本將採取一切可能的措施，加強對海空的監視，並密切關注中國軍隊的活動。

中國軍機用火控雷達鎖定日本戰機，中國官方刻意避談，因此官方稱之爲「照射」而不稱「鎖定」。

高市首相強調這些雷達照射是危險行為

高市首相強調，「這些雷達鎖定是危險行為，遠遠超出飛機安全飛行的必要範圍。」她還補充說，日本已就周六發生的「極其令人遺憾」的事件向中國提出抗議。

日本防衛大臣小泉進次郎在東京會見澳洲防長理查德·馬爾斯時表示，日本會「堅決冷靜」回應中國的行為，以維護區域和平與穩定。

澳洲防長馬爾斯在與小泉進次郎就深化防務合作進行會談後舉行的記者會上表示： 「我們對中國過去24小時的行動深表關切。我們將繼續與日本合作，與日本站在一起，維護基於規則的秩序。」

中日外交衝突升級，緣於日本自衛隊戰機6日兩度遭中國航艦遼寧號艦載機以雷達照射，這是近年來最嚴重的中日軍事對抗，雷達照射被視為威脅攻擊的行為，澳洲部長對中國的行動深表關切，並呼籲各方冷靜。

日本防長小泉向中方強烈抗議

日本外務省周日召見中國大使，外務省發表的聲明表示，外務事務次官船越健裕周日下午召見中國駐日大使吳江浩，「強烈抗議這種危險行為極其令人遺憾」。

中國駐日大使館發表聲明否認東京方面的說法，聲稱日本飛機在航空母艦與其三艘飛彈驅逐艦護航艦進行聯合訓練時靠近中國航母，危及行駛安全。

跟外務省一樣，日本防衛大臣小泉進次郎周日也向中方強烈抗議，並要求防止此事再次發生。小泉進次郎7日凌晨召開記者會，指控中國軍機在沖繩本島東南方向的公海上空，2度對日本自衛隊戰機進行「雷達鎖定」，這是危險的行為。

中國外交部深夜回應稱，已當場駁回日方交涉，還反控日本戰機滋擾，批日方炒作所謂「雷達鎖定」問題，「渲染緊張局勢，誤導國際社會」，中方敦促日本「立即停止騷擾中國正常軍事演習和訓練的危險舉動」。

小泉進次郎在記者會上指控，中國軍機殲-15在6日從日本近海航行的航空母艦「遼寧號」起飛後，在沖繩本島東南方向的公海上空，兩度對日本自衛隊F-15戰機進行「雷達鎖定」。

中國戰機以火控雷達鎖定日本戰機

日本防衛省同樣證實，周六下午4點32分和大約兩小時後，遼寧號航空母艦上的中國殲-15戰機兩次用火控雷達鎖定日本F-15戰機。防衛省表示，由於距離遙遠，無法目視確認，這次事件未造成任何損失或傷亡。

根據日本共同社報導，這是日本防衛省首次披露此類事件。戰鬥機通常使用雷達辨識目標，也用於搜救行動。用雷達鎖定飛機表示即將發動攻擊，這可能會迫使目標飛機採取規避行動。

中國海軍表示，東京的說法完全不符合事實，並要求東京立即停止誹謗和抹黑。中國海軍的聲明表示，日本自衛隊飛機反覆接近其訓練區域，並干擾中國海軍在宮古海峽以東海域進行先前已宣布的艦載機飛行訓練，「嚴重危及行駛安全」。

過去一個月，北京和東京的關係持續惡，是因為11月7日，高市首相表示，如果台灣衝突對日本構成生存威脅，日本可能會部署自衛隊，他國對台灣的攻擊可能會觸發這項行動。

中國和日本關係近一個月持續惡化

高市堅稱，日本有權行使集體自衛權，即援助盟友。她表示，東京必須「預料到台灣海峽可能出現的最壞情況」。這些言論促使美國總統川普勸說高市早苗避免與中國的爭端進一步升級。

日本首相未能就與中國的爭端取得突破，但民調顯示公眾支持她。根據日經新聞上周做的民調，高市早苗的支持率高達75%，她領導的自民黨支持率跳升5個百分點至41%。

中日兩國長期在釣魚島有領土爭議。這些無人居住的小島位於沖繩和台灣之間，而台灣是自治國，中國也對台灣提出主權聲索。

東京正在深化與美國在亞太地區的盟友的合作，該地區多個國家與中國之間存在領土爭端。例如，北京聲稱對幾乎整個南海擁有主權，儘管國際法裁定其主張缺乏法律依據，但中國仍在部分戰略水道加強控制。

(原始連結)





