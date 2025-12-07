即時中心／温芸萱報導

日本首相高市早苗拋出「台灣有事」論，引發中國強烈反彈。日本防衛大臣小泉進次郎今（7）日召開記者會抗議，昨（6）日中國「遼寧號」艦載機J-15兩度以火控雷達鎖定日本F-15，等同導彈發射前動作，威脅升級至灰色地帶作戰。對此，政治評論員吳靜怡表示，日本向中國提出的是外交層級最高強度抗議，並痛批第一島鏈局勢急遽升溫，而台灣仍有人杯葛國防預算，恐讓中國軍事壓迫更肆無忌憚。

日本首相高市早苗日前在國會提出「台灣有事即日本有事」的立場，引發中國強烈不滿。隨後北京接連祭出外交與軍事動作，日本防衛省今日凌晨召開記者會揭露，中國戰機昨日兩度在沖繩外海上空，以火控雷達鎖定日本航空自衛隊的F-15戰機。

廣告 廣告

快新聞／中國戰機「雷達鎖定」日本F-15！吳靜怡批：台灣還有人杯葛國防預算

日本首相高市早苗日前在國會提出「台灣有事即日本有事」的立場，引發中國強烈不滿。（示意圖／翻攝自高市早苗X）

根據日本防衛省說法，事件發生在昨日下午與晚間，地點位於沖繩本島東南方的公海空域，當時日本F-15正執行例行警戒任務，中國海軍「遼寧號」航空母艦編隊的J-15艦載機，突然對日機進行間歇性火控雷達照射。

快新聞／中國戰機「雷達鎖定」日本F-15！吳靜怡批：台灣還有人杯葛國防預算

日本F-15戰鬥機，昨天兩度遭中國戰機「雷達照射」。（示意資料照／美聯社提供）

對此，吳靜怡表示，所謂的「雷達照射」，等同於武器系統進入攻擊前置狀態，被視為極具敵意、超出安全飛行需要的危險行為。日本防衛省首次公開此類「空對空雷達鎖定」事件。第一回照射，從午後4時32分至35分，第二回為斷續照射，遠超「誤觸」或「技術測試」的範圍，這代表有目的、有意圖的壓迫行為，性質比過往的「異常接近」更加嚴重，已經到灰色作戰的「雷達鎖定」。

日本防衛大臣小泉進次郎在今日凌晨緊急召開記者會，以罕見強硬語氣對中國提出抗議，「這是超出安全飛行需要的危險行為，極為遺憾，日本已向中方強烈抗議並要求防止再發生」，小泉進次郎以極度強烈的語氣公開向國際抗議中國。

吳靜怡提到，事發地點位於沖繩本島南東方向的公海空域，靠近日本與美軍在第一島鏈的戰略要道，象徵意義遠超軍事技術層面，第一島鏈的安全格局正快速變化，且變得更危險。

最後，吳靜怡也將焦點拉回台灣。她痛批，在這麼敏感的區域局勢下，台灣仍有一群人在杯葛國防預算？中國軍事挑釁模式正在從「海」擴張到「海空立體行動」，台灣不能讓內部政治的動作延滯戰備，那麼將會面臨第一島鏈最大風險，中國的軍機、軍艦不是因為台灣增加預算才來，而是台灣不增加預算才敢如此不斷的壓迫。





原文出處：快新聞／中國戰機「雷達鎖定」日本F-15！吳靜怡批：台灣還有人杯葛國防預算

更多民視新聞報導

曝華府無意改變台灣現狀 戰爭部長赫格塞斯：美國以實力而非對抗嚇阻中國

騷擾升級！中國派9機艦、1空飄氣球擾台 9日將發射火箭經過我國

【人物】從公車司機到川普的眼中釘 內外交迫的委內瑞拉總統馬杜洛

