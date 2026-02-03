即時中心／黃于庭報導

為遂行武力統一目的，中國持續以言語、武力恫嚇我國，甚至單方面對立委、軍人發布通緝，並宣稱「終身追究台獨」，蠻橫行徑為國際社會所不容。孰料，中國駐澳洲大使肖千近日放話稱，拒絕統一、不認同成為中國公民的台灣人，「離開這座島嶼」。對此，外交部嚴正抗議，同時更嚴厲譴責該言論，並重申我國與中國互不隸屬。

據悉，肖千上（1）月28日出席澳洲坎培拉媒體座談時，引用聯大第2758號決議，指稱台灣為中國一部分，更揚言若台灣民眾拒絕成為中國公民，或是不認同自己是中國人，可以離開這座島。

廣告 廣告

根據《中央社》報導，肖千在公開場合妄言，並再次錯誤引用聯合國大會第2758號決議，以所謂「一中原則」否定台灣主權地位的不實論述，外交部除嚴正抗議及譴責，並重申中華民國台灣是主權獨立的民主國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國也從未統治過台灣。

外交部強調，任何扭曲台灣主權地位、否定台灣人民民主選擇的言論，均無法改變國際公認的兩岸現狀，只有台灣人民有權決定台灣的前途；同時呼籲，國際社會持續支持民主台灣，並共同維持台海和平穩定的現狀不受片面改變，為區域乃至於全球的安全與繁榮作出積極正面的貢獻。

原文出處：快新聞／中國戰狼又出言恐嚇！竟嗆「不想統一就離開台灣」 外交部氣炸開轟

更多民視新聞報導

姐弟之爭延燒！謝典霖：謝家承諾不選縣長 謝衣鳯「突然出來」

國共論壇今登場 周軒提出「1疑問」：小心有詐

又見一氧化碳中毒！今年全台案例已高達「這數字」 共25人送醫

