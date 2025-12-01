中國戰狼司長「插口袋訓話」後 日媒：轉身悄赴日企據點送擁抱

中國外交官劉勁松一張刻意抓拍的插口袋照片爆紅，日媒近日披露，他事後頻繁到日企走動。（翻攝自玉淵譚天微博）

中國外交部亞洲司長劉勁松，近期在中日外交場上展現出複雜的兩面手法。一方面，他以強硬姿態，與來訪的日本官員就台灣議題和爭議言論針鋒相對，會後更以「插口袋」的姿態送客，畫面曝光引發國際譁然；另一方面，劉勁松在結束會談後，卻立刻轉往大連市的日系企業據點，向企業負責人傳達希望他們「能安心進行業務活動」的訊息。

日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰11月18日赴北京，與中國外交部亞洲司長劉勁松進行會談，期間，中方向日方提出嚴正交涉，強調不接受日方提出的無理要求。會談結束後，金井正彰聆聽口譯人員翻譯的畫面，被刻意抓拍，並解讀為「低頭聆聽中方教訓」，劉勁松雙手插在褲袋裡送客的畫面，更被中國官媒刻意宣揚，劉勁松本人事後更表示對會談結果「當然不滿意」，展現中方的強硬立場。

然而，根據《日經新聞》報導，相關人士透露，會談結束後，劉勁松迅速轉往遼寧省大連市的日系大型企業據點進行視察，與企業負責人深入了解其在中國的營運情況，視察結束時，雙方更互相擁抱，營造出友好的氣氛。日媒分析指出，儘管中日關係因為政治議題降溫，但北京當局似乎正試圖避免政治上的對立擴大影響到在中國的生產與銷售等經濟活動，對外釋放維護外資信心的信號。

面對中方的軟硬兼施，日方態度依然堅定，官房長官木原稔重申「台灣海峽的和平與穩定，對我國的安全保障非常重要」，政府立場不變。同時，日本經濟安保大臣小野田紀美也直言，過度依賴「一有不滿就立刻用經濟手段施加壓力的對象」將帶來供應鏈和觀光風險。韓媒分析認為，中方此次採取強硬姿態，其核心目的在於阻止高市早苗等日方人士今後再度介入台灣議題，顯示出當前中日兩國在核心利益上的立場仍處於複雜的僵持局面。





