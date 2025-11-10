中國戰狼外交官揚言「斬首」高市早苗 日政府提出強烈抗議

〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕中國駐大阪總領事薛劍在其社群平台X貼文，針對高市早苗首相有關「台灣有事」的國會答詢發表「髒頭只有砍掉一途」等言論後，日本官房長官木原稔今天做出回應，他表示，日本政府已向中方提出「強烈抗議」並要求刪除該貼文。目前該文已無法查閱。

木原在今天例行記者會上表示，作為中國駐外公館的負責人，這種言論極為不恰當。對於是否將薛列為外交上的「不受歡迎人物(Persona non grata)」要求其離境，木原僅表示，日本政府正要求中方「採取適當應對並給出明確說明」，未明言是否啟動驅逐程序，但他表示已注意到大阪總領事多次不當發言，並已強烈要求中方採取適當回應。

日媒報導，外務省亞洲大洋州長金井正彰已於9日向中國駐日大使館提出抗議。

薛劍被稱為「戰狼外交官」，在日本惡名昭彰，只要有機會攻擊台灣都不會放過，而且經常在社群平台上引戰，他在8日引用朝日新聞在X上發布一篇高市首相：台灣有事「可能成為存亡危機事態 若認定則可武力行使」的報導，並在其個人X帳號上寫道：「對於那種硬伸過來的髒頭，只有毫不猶豫地砍掉一途。做好覺悟了嗎？」

此文在網路炎上，有網友指出，外交官揚言砍下日本首相的頭，這已是對主權國家宣戰，也有網友認為，薛劍在日本已經構成了對日本安全的威脅了，許多人強烈要求中國政府正式道歉，並呼籲日本政府採取嚴正對應。

薛劍在9日更新X，又寫道「台灣有事就是日本有事，是日本部分愚蠢政治人物所選擇的死亡之路」他主張，此舉「背棄作為敗戰國應盡的義務，完全忘卻聯合國憲章中對舊敵國的條款，是極其魯莽的嘗試」。

