中國戰狼外交影響日旅遊產業 日本觀光業者：損失逾4000萬日圓

日本首相高市早苗（左）與中國領導人習近平（右）10月底於APEC會場邊首度見面。（圖／翻攝自X平台 @JPN_PMO）

日本首相高市早苗近期的涉台言論，讓中國相當不滿，展開多種反制措施，甚至還籲中國公民別去日本旅遊。有日本觀光業者透露，目前已經感受到退訂潮的影響，估計損失金額可能達四千萬日圓。

據《テレ朝NEWS》報導，儘管中國外交部明確建議民眾避免赴日旅遊，富士山五合目當地仍有不少中國遊客出現。22日上午10時以後，載著外國遊客的觀光巴士陸續抵達，不少中國旅客稱並不擔憂。有受訪遊客指出，「我曾多次訪日，深知此地治安良好、飲食美味，旅遊體驗十分愉快。」另一名遊客則認為，「旅行與政治應該分開看待。」

富士山周邊的紀念品店業者表示，當天中國遊客數量與往年相當，熱門拍照地點依舊擠滿人潮。儘管如此，已有多家中國的航空公司宣布，自23日起將調減赴日航班，令相關旅遊業者面臨營運困難。

東京巴士公司「Joyful觀光」指出，他們收到多個中國團體旅遊取消通知，估計損失金額可能達四千萬日圓。該公司人員坦言，「中國團客的取消對我們營收造成重大打擊。」業務人員目前忙於聯繫並拜訪其他客戶，期望以來自其他國家的旅遊團體彌補損失。

在富士山腳下的「Hotel美富士」則說，約八成外國房客為中國旅客，近期已出現個人及團體旅客的退訂情況，估計損失約為120至130萬日圓。旅館社長宮內弘太郎表示，「從長遠角度來看，這種情況確實會產生影響，我們期盼未來能吸引更多來自其他國家的旅客。」

日本媒體人柳澤秀夫直言，此次中國的強硬態度與其自2017年推行的「戰狼外交」政策密切相關，該政策強調國家利益優先，並以強硬言辭取代傳統協調手段。他舉例，中國駐大阪總領事日前曾以「斬首」一詞攻擊高市早苗，且在雙邊會談中以手插口袋的傲慢姿態回應，這些行為均屬「戰狼外交」的典型表現。

柳澤秀夫強調，日本應保持冷靜，避免陷入中國的挑釁節奏。他也說，若日本對中國的投資減少，且中國企業遭受損害，中國勢必在未來調整其外交策略。

