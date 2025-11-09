中國戰狼威脅插手台海就砍頭 矢板明夫回嗆

▲中國駐大阪總領事薛劍，近期在網路上的激進言論，引發日本社會輿論譁然。（圖／翻攝自中國駐大阪總領事館官網）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗近期曾表示，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，日本不排除根據安全保障法制，認定為可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發北京不滿，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台X上開嗆高市，威脅若日本敢插手，中國將毫不猶豫「斬斷你們那骯髒的頭顱」，引發輿論譁然。對此，日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫怒斥薛劍「戰狼附體」，不應繼續在日本囂張。

矢板明夫在臉書粉專發文，表示薛劍8日在社群平台X上發表恐嚇性言論，起因是高市早苗在國會答辯時，曾表示：「若台灣發生事態，可能構成日本的『存立危機事態』，依憲法可行使武力以保衛國家。」表達了日本政府對台海局勢的憂慮與防衛決心，屬於合理的安全政策討論，卻遭薛劍卻在自媒體上恐嚇：「主動衝過來的，那顆骯髒的頭顱，除了毫不猶豫地砍下它別無選擇。做好覺悟了嗎？」

廣告 廣告

矢板明夫直言，這樣的言論，出自一位現任總領事之口，完全沒有一點外交官應有的理性與克制，嚴重損害了中國的國際形象。而日本民眾的反應也是異常強烈，網路上充斥著憤怒的聲音，許多人都強烈要求中國政府正式道歉，呼籲日本政府採取嚴正對應。

矢板明夫還披露，薛劍並非首次因言行失當引發爭議，過去他就曾在日本國會議員選舉前，公開呼籲選民支持親中的小政黨「令和新選組」，挨批干涉日本內政，也多次在自媒體上，對日本政要發表侮辱性言論，甚至還公開警告國會議員松原仁、和田有一朗等人，不得和台灣往來，種種行為都顯示，他並不理解自己身為國家的代表，應守的分寸與禮節。

矢板明夫回憶，自己將近20年前就認識薛劍，彼時他還是日本《產經新聞》駐北京的記者，薛劍則是中國外交部亞洲司日本處長，當時他還覺得對方是可以溝通的正常人，沒想到薛劍到大阪赴任後不久，有一天突然在自媒體上，指名道姓、批評他在台灣發表的言論，甚至以「忘恩負義的白眼狼」稱之，明顯是「戰狼附體」。

最後，矢板明夫也呼籲，希望這一次高市早苗能夠「硬起來」，不要讓薛劍這樣的人，繼續在日本囂張下去。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中國駐大阪總領事薛劍竟恐嚇「砍高市早苗腦袋」 刪文後又開嗆

中國央視再出手！發布影片「起底」沈伯洋 嗆全球追捕難逃法網

南非牛肉遭中國封殺！肉商斥經濟自殺 台灣不買盼闖亞洲市場