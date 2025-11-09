中國戰狼爭議不斷！薛劍曾稱以色列是納粹、插手日本選舉

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國駐大阪總領事薛劍揚言要「斬首」日本首相高市早苗，引發軒然大波。他向來秉持「戰狼」風格，早已是爭議人物，今年6月曾將以色列比擬為二次世界大戰時期的納粹德國，引發以色列駐日大使和美國駐日大使抨擊；還曾經「教訓」日本網友，甚至干預日本內政，公開為左翼政黨「令和新選組」拉票。

以色列6月13日對伊朗發動奇襲，薛劍隔日在社群平台X發文，附上1張圖表，將納粹德國的傾斜「卐字旗」與以色列國旗並列，主張「納粹：屠殺猶太人」、「以色列：猶太人正在屠殺他人」，批評以色列「自認為是特別神聖的民族」、「漠視國際法」、「陸續開墾所佔領的土地」等。他還寫道，納粹視「美國為敵國」，而以色列則將「美國當成提款機(ATM)」。

以色列駐日大使柯恩(Gilad Cohen)在X上點名薛劍回應，指其言行已嚴重越線，不僅可恥，還是「赤裸裸的反猶太主義，極具危險性，是對大屠殺記憶的一種侮辱。」

柯恩強調，期盼日本外務省立即且堅決地做出回應，反猶主義與煽動行為絕不可容忍。

美國駐日大使葛拉斯(George Glass)也加入批評薛劍的行列，指他「展現出令人震驚的反猶、無知以及粗俗，與其說他是戰狼外交官，不如說是一隻未經訓練的狗。」

現年57歲的薛劍曾任中國外交部亞洲司副司長，2021年11月出任駐大阪總領事，經常在社群媒體發表強硬言論，被外界普遍視為代表中國當前外交路線的「戰狼」之一。

去年12月，1名自稱在四川大專院校執教的日本網友，在薛劍的X發文下留言表示，在中國生活快26年，並在學校執教比較文化論課程，感覺即使是中國名牌大學的學生，也對「自己國家內的不同文化漠不關心」。

這則留言引發薛劍不滿，發表長文反擊，聲稱很多日本人，「特別是知識分子就像你一樣」，在亞洲近鄰特別是中國人面前總是以高人一等的「文明人」自居，僅憑自己的一知半解和臆測對中國內政品頭論足，「只知道對著中國嘰嘰歪歪，盯著犄角旮旯挑毛病，繼續扮演在台下扔臭雞蛋的角色。」

薛劍還說，中國人不吃包含日本在內西方國家對中國頤指氣使、隨意拿捏的那一套，並抨擊該名網友以100多年前類似帝國主義的心態對中國人「說三道四、指手畫腳，夢想繼續當教師爺的老毛病早就該改改了。」

然而，薛劍自己也對日本「嘰嘰歪歪」。去年10月日本眾議院選舉期間，薛劍又透過X為令和新選組候選人拉票，「無論在全國的哪裡投票，在比例代表的選票上請寫下『令和(新選組)』」，他還引用令和新選組代表山本太郎的街頭演說影片，違反外交官不得干涉駐在國內政的義務。

至於支持令和新選組的理由，薛劍寫道，「無論哪個國家都一樣，政治一但走偏，國家就會崩壞，特權階層以外的一般民眾會陷入貧困，最終陷入地獄。」

在更早的2021年，薛劍也曾經揚言，「台灣獨立＝戰爭。中國對此毫無妥協餘地」。他去年還致函日本關西地區的國會議員，聲稱在賴清德總統5月就職典禮時訪台的日本議員，是為「台獨」分裂勢力撐腰站台，發出極為錯誤的政治訊息。

