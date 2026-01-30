中國戲劇女神金晨驚傳車禍逃逸 甩鍋給助理頂罪負全責！要求保險公司撤案蓋消息
35歲的中國女星金晨曾演出《女醫·明妃傳》、《熾道》、《凡人修仙傳》、《南來北往》等劇，知名度頗高。不過近日被爆出去年曾肇事車禍，還找助理頂罪，保險公司報案又撤案，被質疑案情不單純。
根據中國媒體報導，去年3月16日，一輛小客車在浙江發生交通事故，撞上警示牌，後續又撞擊房屋圍牆，造成損壞，徐姓駕駛人也受傷，當時事故認定徐姓駕駛要負全部責任。
保險公司調閱監視器！發現案情不單純
不過有爆料指出，當時其實是金晨駕車，經紀人坐在副駕駛座，被推出負法律責任的徐姓駕駛則是坐在後座的助理，是經由保險公司調查時，透過監視器畫面發現的。保險公司報案後，金晨方面聯繫自行承擔事故費用，才要求撤銷報案。
中國媒體質疑，若只是一般車禍，遵照事故處理流程報警、走保險即可，但金晨被疑似找助理頂罪逃逸，案情不單純，金晨如果在事故發生後逃逸，就要付法律責任，除了吊銷駕照，對形象也大傷。金晨方面目前對此事沒有回應，有媒體致電她的父母，聽完來意後，隨即掛斷電話，不做回應。
趙薇成「劣跡藝人」遭封殺4年！突露面直播10分鐘被切黑幕 無奈喊話粉絲：活久一點
26歲吳磊驚傳「床照」外流被兜售！火速回應12字揭真相 爆料網友下場曝光
楊洋遭爆飯店密會富家女「發生關係」 工作室罕見11分鐘火速發聲！喊一字正面回應
星二代遭爆「毒品助性」！伍思凱子以星光環獵豔 「傳自慰照」露骨對話流出
