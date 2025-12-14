中國房企巨頭萬科三項債務展期未通過 違約風險增

（中央社台北14日電）中國房企巨頭萬科公司日前債權人會議，尋求延期償付15日到期的境內債券，但據13日公告，三個展期議案均未通過，違約風險加劇。萬科還有5個工作日的寬限談判期。

萬科是混合所有制企業，代表深圳國資的深圳地鐵為其最大股東。萬科向來有房地產市場「優等生」之稱。華爾街日報（WSJ）近日報導指，若連萬科都倒塌，中國房地產行業風險恐全面暴露。

萬科10日召開會議，尋求債權人支持公司延期償付一筆將於本月15日到期的人民幣20億元（約新台幣88億元）境內債券。

廣告 廣告

陸媒每日經濟新聞報導，據13日「22萬科MTN004」第一次持有人會議決議公告，三個議案都未獲得超過90%的有效表決同意，均未通過。

三個議案核心規則均為展期一年，展期期間暫不付本席。主要差異在增信安排，議案一維持初始展期方案，未設置增信措施，該議案無人同意，反對票占76.70%。

議案二追加投資人可接受的增信措施、有條件調整中期票據本息兌付安排的議案，獲本次最多同意票，占83.40%，但仍未超過90%；議案三僅一票同意。

萬科還有5個工作日的寬限談判期。

報導引述匯生國際資本有限公司總裁黃立沖表示，萬科提出的議案一，在當前房企重壓背景下，該方案等於讓債權人一年內零現金流、零額外補償，自然引發部分機構強烈反對。

他還指出，所謂市場化化債，是指債務問題主要通過企業與債權人博弈、交易結構設計和資產處置來解決，而不是依賴行政命令和無條件兜底。

他認為，和中小出險房企相比，萬科的市場化化債優勢在於牌桌、時間與資產池還在。可以通過多輪展期、資產證券化、項目並表/出表、股權引入等組合方式，爭取更長的攤銷周期。不過挑戰在於體量太大、項目鋪得太廣，社會負面影響巨大，每一步都在監管、評級和市場的放大鏡下，容錯空間反而更小。

2025年前三季，萬科權益凈虧損280.2億元，在經營上仍面臨階段性壓力；持有的貨幣資金為656.8億元，有息負債合計3629.3億元，資產負債率為73.5%。（編輯：廖文綺/朱建陵）1141214