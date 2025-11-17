中國房價10月再崩 民眾：房子變錢難如登天
[NOWnews今日新聞] 中國房價近期持續下跌，最新數據顯示，10月份，中國70個城市的房價跌勢加劇，跌幅為一年來最大。即使是在傳統的「金九銀十」旺季，上海和北京等一線城市也是以量價齊跌收場。有分析認為，隨著中國經濟下行、資產縮水，市場流動性瀕臨枯竭，中國房地產市場正陷入前所未有的困境。
根據新唐人電視台報導，在中國，每年的9月份和10月份是樓市銷售的旺季，被業界稱為「金九銀十」。在此期間，房地產商會推出大量促銷活動以吸引客戶，但今年的數據顯示「金九銀十」旺季不旺。
中國國家統計局上週五（14日）在其官網發布了《2025年10月份商品住宅銷售價格變動情況統計數據》，其中數據顯示，10月，在中國70個大中城市新建商品住宅均價環比下跌0.45%，創一年來最大跌幅。二手住宅均價環比下降0.66%，創13個月以來最大跌幅。作為市場風向標，一線城市房價的跌幅尤為明顯。其中，二手房價格正在全面下跌，與去年同期相比，北京年減4.7%，上海年減3.4%，廣州和深圳分別下降6.4%和3.3%。
然而，外界普遍認為真實情況更糟。摩根士丹利的報告指出，其追蹤的50個中國城市房價，10月份平均年化同比跌幅達到更為驚人的10.4%。該機構警告，居民對未來收入前景的擔憂，已將購房意願推向歷史最低點。
有民眾表示：「現在上海出現大量的二手房，都在慢慢的喪失流動性。」有民眾透露，上海二手房掛牌量已高達36萬套，「把錢變成房子很容易，但是你把房子賣掉變成錢真的很難。」
大紀元專欄作家王赫表示，「房地產它裡面真實的糜爛的情況，應該說遠遠超過了中共當局的公布的數據。現在整個中國樓市泡沫破滅，到現在為止還在往下墜，還沒到底。」
專家表示，中國民眾對房市的信心正在系統性崩塌。
美國經濟學者黃大衛指出，中國房地產已進入「結構性的低迷」，當前市場缺乏信心與資金，救市也救不好，所以以後市場會分化得更加嚴重。」
儘管前三季度全國有約200個省市縣推出超過470條救市政策，且一線城市在十一長假期間祭出特價房和購房補貼等銷售策略，但效果甚微。中國樓市泡沫破滅仍在持續，市場短期內難以復甦。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
才「謝中國」神諷刺！美駐日大使再挺日本：堅定維護台海和平穩定
美財長：盼感恩節敲定與中國稀土協議 若北京食言「有手段反擊」
就是要去日本玩！上海男羽田機場放飛自我：不在乎中國政府怎麼說
其他人也在看
林口房價盤整「這區」出現接盤勇者！4字頭卡位明星學區 雙北小家庭外溢移居｜房價狙擊手
近兩年新北市林口區新案價格來到相對高點後，市場迅速轉入理性盤整，自住買方重新成為主力，然而位於林口新市鎮西側、以低密度住宅為主的南勢國小生活圈，因具備相對親民的房價、完整學區與寧靜居住環境，反在盤整期中顯現出更強承接力，根據統計，南勢國小生活圈近10年房價漲幅高達66.9%，領先林口區全區52.4%，相較於林口新市鎮其他區位，低基期、低總價優勢更具爆發力。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 2 小時前
房市／交通建設再+1 信義房屋：青埔增利多
[NOWnews今日新聞]桃園市府持續落實航空城規劃，其中串聯大園及青埔特區的主要幹道航青路於日前正式通車，信義房屋在地專家表示，航青路是南北向重要道路工程，通車後有效紓緩往來大園舊市區車流、加速周遭...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
輾轉得知父親10年前過世 葉欣眉曝唯一遺憾
葉欣眉從小爸媽離異，父親在她2、3歲離家後便從未出現在人生中，昨（16日）她在社群發文寫信對父親印象表示，「就不記得爸爸的模樣，連一張照片也沒有。」近日第一次看到父親照片，35年沒見過父親的她，更得知父親其實早在10年前過世。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
跌到被熔斷、臨床二期未達標 安成生技股價暴跌逾六成 宣告今日暫停交易
興櫃公司安成生技（6610）16日召開重大訊息說明會，曝現仍在開發中、用於治療中樞神經疾病含產後憂鬱症（postpartum depression, PPD）及重度憂鬱症（MDD）的新藥NORA520之美國第二期臨床試驗，取得主要療效指標之統計數據，然因給藥組與安慰劑組之間的差異並未達到統計學顯著意義，致臨床二期未達標，利空飛來，引爆安成生技跌勢，跌幅一度放大至逾六成，因跌幅太重，一度觸發暫停交易機制。中時財經即時 ・ 1 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 13 小時前
安心亞意外肘擊翁倩玉噴鼻血 崩潰自責：以為要退出演藝圈
《陽光女子合唱團》翻拍韓國催淚電影《美麗的聲音》，安心亞這次在電影中飾演性格外放、衝動直接的「阿蘭」，展現出不同於以往的風格。但一場戲她不小心撞傷前輩翁倩玉，讓她一度嚇到哭。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
棒球》日本武士被韓國隊追平收和局 總教練井端弘和：「進攻方面還需要檢討」
2025日本武士強化試合第二戰，今天（16日）韓國隊在後段靠著2發陽春砲，最終以7比7和日本隊握手言和。賽後日本隊總教練井端弘和談起此役，他表示：「進攻方面還是需要列為課題來檢討。」Yahoo奇摩運動 ・ 12 小時前
47歲蘇志燮為戲狠甩19公斤 深蹲與婉拒3食物 專家曝1關鍵不易復胖
以憂鬱眼神自成一格的47歲南韓歐巴蘇志燮（So Ji Sub），近期活躍在Neflix影集《無赦之仇》飾演報殺弟之仇的南基準一角。拍攝前他在短短幾個月內的時間，將原本95公斤的體重一路減掉19公斤，重健康2.0 ・ 3 小時前
大氣系雞排之亂！2自稱「原PO」道歉、「老爸」要發小禮物
近日「鳳凰」颱風來襲時，北市有位自稱「台大大氣系學生」的男子，匿名上網發文，表示若北市沒放2天颱風假，就要發雞排跟珍奶，結果大批民眾昨（16日）撲個空，昨天下午開始共有2位自稱原po的網友貼文道歉，被質疑也是假的。中天新聞網 ・ 1 小時前
台灣姨遊日聽嘸！店員1句釣出台灣人大軍 目擊者笑：到底多少人在日本？
台灣人出國到日本旅遊常遇到同鄉，一名網友分享在熊本藥妝店目擊台灣阿姨刷卡語言不通，店員求助後立刻「召喚」全場台灣人協助，笑稱日本到底有多少台灣人。貼文也掀起網友共鳴，紛紛分享出國在日本處處遇見自己人的趣事。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 1 天前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前