中國房地產巨頭萬科前董座傳失聯 據報正接受調查

（中央社台北29日電）中國房地產巨頭萬科正面臨債務風險之際，前董座、執行副總裁郁亮據傳疑似失聯半個月。陸媒稱郁亮可能正接受調查。

綜合觀察者網、財新網等陸媒近日的消息，執掌萬科多年、去年底剛滿60歲的郁亮今年1月8日辭去萬科董事、執行副總裁職務。據萬科公告，郁亮因到齡退休，但外界不斷流傳他辭職是為了配合調查。

報導說，郁亮疑似已失聯半個月。過去兩個多月，郁亮幾乎每天都會在微信為影片按讚，但辭職次日起相關動態停止。接近萬科的人士稱，公司內部有傳聞郁亮辭職沒幾天就配合調查了。

郁亮畢業於北京大學，1990年加入萬科，2017年接任萬科董事會主席，直至2025年1月被萬科第一大股東深鐵集團時任董事長辛杰取而代之，郁亮轉任執行副總裁，但辛杰也在9個月後辭職。

郁亮在萬科期間與前總裁祝九勝搭檔多年。出身銀行體系的祝九勝善於資本運作，是萬科融資、財務相關核心人物，去年1月辭去總裁一職，10月就傳已遭採取強制措施。此後市場不時出現傳言，稱祝九勝搭檔「郁亮危險了」。

報導提到，隨著中國房地產市場下滑，郁亮發起的員工跟投項目機制也因為員工未能獲得回報而受到質疑；加上萬科不斷暴露的債務危機，進一步引發市場質疑萬科的資本運作。

郁亮失聯的傳聞發酵之際，萬科也正處在債務風險化解的關鍵階段。萬科27日晚間公告，兩筆共人民幣57億元（約新台幣256.5億元）的債務成功展期，大股東深鐵集團擬再提供23.6億元股東借款用於償債，讓公司和市場都暫時鬆了一口氣。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1150129