中國房地產狂跌還要開徵房產稅! 地方政府快破產 急著「割韭菜」

中國內蒙古自治區政府近日發布文件，宣布自 2026 年 1 月 1 日起，對房地產實施從價計徵房產稅。根據文件，房產稅將以房產原值減除 30% 後的餘值計算，稅率為 1.2%。計算公式為：年應納稅額 = 房產原值 × 0.7 × 1.2%。例如，若房產原值為 1000 萬元人民幣，則年應繳房產稅約為 8.4 萬元。

專家指出，此舉標誌中國地方政府在財政收入來源上正面臨新的挑戰。近年來，中國房地產市場持續低迷，土地銷售收入大幅下滑，曾為地方政府提供資金支持的「土地財政」模式正逐漸失效。

據《日經新聞》報導，截至目前，中國地方政府及其影子金融機構的總債務已達約 134 兆元人民幣（約合 18.9 兆美元），創歷史新高。多年來，地方政府透過土地出讓、借貸及地方政府融資平台（LGV）等方式支撐基建和公共支出，但隨著房地產市場連續下滑，這種模式的可持續性受到質疑。

吉林長春爛尾樓「聖海翠湖園」開發商老闆的影片在網絡上引起了熱烈討論。該男子在影片中哭訴，指稱該爛尾樓停工的原因並非開發商的錯誤，而是因為當地黑惡勢力強行勒索了 5 億人民幣。 圖 : 翻攝自影片

分析認為，中國經濟成長放緩，加上地方政府債務規模龐大，使得財政壓力加劇。在房地產市場低迷、土地出讓收入減少的情況下，地方政府不得不尋求新的收入來源，包括房產稅在內的稅收措施將逐漸增多。經濟學家警示，如果地方政府無法有效管理債務和支出，未來可能對整體經濟帶來結構性挑戰。

此外，部分大型城市的企業和基礎建設項目也出現虧損和裁員情況。以浦東機場為例，今年公布的財務報表顯示巨額虧損，並裁減約八千名員工。專家認為，這反映出中國經濟正面臨結構性調整壓力，需關注地方財政健康及房地產市場走勢對整體經濟的影響。

