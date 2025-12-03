中國房市低迷 任澤平：將出現20/80漲跌分化
（中央社台北3日電）中國房地產市場持續低迷，再掀泡沫化疑慮。中國知名經濟分析家任澤平今天表示，未來房地產將出現20/80分化現象，20%人口流入的一二線城市未來房價可能會漲，而80%人口流出的城市，房價會長期下跌。
近日傳出中國房市分析機構被下令停止發布前百大房企銷售數據，官方還加強打擊唱衰房市的網路言論，市場再掀泡沫化疑慮。
任澤平3日在微信公眾號「澤平宏觀展望」發文表示，有人認為，現在房價還是過高，泡沫嚴重；也有人認為，市場經過這幾年調整，已經到位了，沒有風險。他在2016年就提出房地產存在泡沫，一二線城市主要是價格偏高，三四線主要是庫存積壓。
任澤平提出5個指標分析當前房市是否泡沫化，第1個指標是「絕對房價和房價收入比」。他指出，在全球前20大高房價城市中，香港位列第1，北京、上海位列第12、13，深圳位列18位。在全球房價收入比排名前10的城市中，中國則有廈門、北京、上海、香港。
任澤平說，這背後反映了兩大現實，一個是高收入群體持續向一二線城市集中，推高了這些地方的房價；另一個是優質的教育、醫療公共資源高度集聚，帶來區位溢價。紐約、倫敦、巴黎的房價跟中國的北上廣深一樣，房價都普遍高於全國水準，這是全球普遍現象。
第2個指標是「庫存」。任澤平指出，目前區域分化明顯，當前庫存去化壓力主要集中在人口流出的三四線城市，特別是中西部、東北等經濟欠發達地區。這與美國、日本等國際經驗相符，在後房地產時代，人口持續向大都市圈集中，農村、三四線城市面臨長期人口淨流出的壓力。
第3個指標是「租金回報率」。他指出，目前主要城市的靜態租金回報率大概是2.1%，也就是租50年才回本，一線城市僅在2%左右，低於二三線城市。這些數據遠低於國際上的4%至6%水準，主因是中國房地產除了居住功能，還捆綁著戶籍、學區、醫療這些附加價值，住房自有率在國際上較高。
第4個指標是「空置率」。任澤平指出，當前空置情況呈現明顯區域分化，中小城市空置主要源於過度建設、人口流出。一二城市空置更多與投機性需求相關，多集中在郊區。
第5個指標是「房地產槓桿」。他提到，中國居民部門槓桿率從2006年的10%上升至2024年的60%，低於韓國的90%、美國的69%、日本的65%等已發展國家。同時，中國房地產業的資產負債率從2020年高點的80.7%下降至2023年的78%，整體風險在釋放。
任澤平說，綜合這5個指標來看，隨著近幾年房市的調整，中國一二線城市的房價逐步回歸到了健康區間，三四線基本沒有價格泡沫，但庫存積壓還是很嚴重。
任澤平表示，未來房地產將出現20/80分化現象，未來不是所有城市房價「普漲」，而是20%人口流入的一二線城市未來還有新增購房需求，房價可能會漲。而80%人口流出的「低能級城市」，未來沒有新增購房需求，不僅房價可能不漲，甚至還會長期下跌。（編輯：楊昇儒/邱國強）1141203
其他人也在看
台南今年房市如何？泰嘉董座呂金發：成交量是太平間的量，冰涼
泰嘉開發董事長呂金發2日表示，金蛇年的台南房市，因政策打房，成交嚴重萎縮，價格即使有小幅調降，但，購屋者觀望氣息仍然濃厚，甚至期待未來跌價的預期心理因素，即使進入2026年的金馬年，在政策未鬆綁之前，台南房市與其它各地的房市一樣，難有萬馬奔騰之勢，而是呈現成交量持續萎縮，價格微跌的格局，建商心態仍然保守以對，能不推新案，就不推新案。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 15
預售案場搶屋、卡到單價16萬49坪大3房…他喊「好加在」被催進場：沒衝動很難買下去｜好宅報報
對許多竹科家庭來說，買房往往是被通勤、育兒與生活壓力逼出來的勇氣與抉擇。Ｗ先生原本和父母同住在新竹縣郊區透天厝，生活不缺空間，但總少了屬於小家庭的自由，7年前在竹東鎮房價尚未全面起漲前，他與太太靠著一股衝勁，用單價16萬元卡位49坪3房預售屋；如今入住3年多來，看著周邊房價翻倍，W先生直呼「 如果不是那股衝動！現在就真的買不起了。」房貸壓力也轉換成動力，讓夫妻倆工作更企圖心與目標。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 11
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 5 小時前 ・ 395
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 244
三明治族為滿足長照需求 台中西屯搬到嘉義竹崎「最不習慣1天遇不到10個人...」｜好宅報報
為了幫岳父岳母尋覓安度晚年的住所，三明治族韓大哥在14年前做出重大決策。夫妻倆帶著一家老小，舉家從台中西屯都會鬧區，搬遷到毫無地緣關係的嘉義竹崎，斥資約1000萬元，購入屋齡6年的2層樓近百坪透天厝，展開甜蜜與辛苦參雜的長照人生，甚至在今年意外開啟事業第二春。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 31
被爆當高志綱小三！ 林倪安闖東蛋「劈腿拍照」引發爭議
中職統一獅教練團成員高志綱日前被爆婚外情，對象正是一名女網紅林倪安，而林倪安過去的爭議也再次被挖出來討論，像是在去年年底世界棒球12強賽，中華隊奪冠後，她卻以「非眷屬」身分進入球場內劈腿擺拍，還高調將照片釘選在IG主頁，當時就引發球迷質疑。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 4
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 398
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 169
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 12 小時前 ・ 3
考上台大遭「冒名放棄錄取」！竟是遭「同校室友」竄改
生活中心／李明融報導南投一名陳姓學生今年3月錄取台灣大學光電工程學研究所碩士班，並完成網路報到，準備繼續自己前程光明的學業，不料他卻突然被同學告知，他在台大報到網站上的資料竟顯示「錄取取消」，起初陳生以為是遭駭客入侵，沒想到報警後竟發現原來「凶手」是駱姓室友，全程只花17秒就能毀掉先前所有的努力。民視 ・ 6 小時前 ・ 37
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 8 小時前 ・ 24
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 147
獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星
日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，上萬名觀眾被迫不能親自欣賞偶像演出。場館不能演出，這本是任何歌手都會離開的舞台，但濱崎步沒有。在空無一人的座位前，她依然握著麥克風，照著原版流程，用百分之百的力量開唱。就如《濱崎步的秘密》傳達的「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」那一夜濱崎步不只是在表演，更是在證明-真正的巨星，沒有觀眾也會賣力唱完。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 49
NBA》Chris Paul遭洛杉磯快艇解約 控球之神恐提前結束最後一季
NBA美國職籃洛杉磯快艇老將Chris Paul在11月23日宣布，將於2025–26球季結束後正式退役。不過就在近期的快艇客場之旅中，情況突然生變。球團今天（台灣時間12月3日）通知Paul提前返家休息，隨後更發布聲明表示已與他分道揚鑣、解除合約。Yahoo奇摩運動 ・ 3 小時前 ・ 20
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 118
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 36
在一起越久，越容易開始敷衍的星座TOP4：雙子越熟越隨便，「這星座」愛久了就開始愛理不理
當一段感情走過最初的心動期，進入穩定、熟悉的階段，有些星座不但不會越愛越深，反而開始展現出「越熟越隨便」的真面目。不是不在乎、不是不喜歡，只是他們把你放進了「最安心、最放鬆」的位置，也因此——最容易被忽略、被敷衍。今天就來揭曉：那些越熟越隨便，愛久了就容易開始敷衍的星座 TOP4。bella儂儂 ・ 11 小時前 ・ 2
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 145
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎
社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。民視 ・ 1 天前 ・ 21