中國房市危機持續 官方要求民間停發房屋銷售數據

（中央社台北18日電）中國房市仍然低迷，據報導，上月中國官員要求民間機構停止發布住房銷售數據，一向被視為房市風向標的「克而瑞」及「中指研究院」上月未發布月度房企銷售數據。分析認為，此舉有助掩蓋真實的房價跌幅。

德國之聲16日報導，據中國房地產訊息數據，10月百強房企新房銷售額年減約42%，為18個月來最大單月跌幅。隨著中國住房銷售持續大幅下滑，11月中國官員要求民間數據機構停止發布住房銷售數據。

美奇金投資諮詢公司（J Capital Research）創始人兼研究主管楊思安（Anne Stevenson-Yang）表示，此舉有助於掩蓋真實的價格跌幅。她認為，整體房市跌幅很可能已達到50%，在重新達到平衡之前，甚至可能下探至85%。

據中國網路訊息，按照慣例，每個月底克而瑞、中指研究院等民間數據機構會發布房企月度銷售排行榜，但11月底，這些權威機構同步暫停發布房企銷售排行榜。

有業內人士表示，以往民眾觀察房價漲跌、房企實力，都會查看相關機構的數據；開發商融資、銀行放貸，也得參考相關房企排名。現在民營機構突然停止發布數據，令購房者陷入訊息盲區。

有業內人士表示，民營機構收集數據越來越難，以前房企願意花錢買排名，現在很多房企自身難保，連廣告費都交不出；在房企銷售數據下滑及出現債務違約的情況下，數據變得「難看」，一旦公布真實數據，可能讓市場更恐慌。

有意見認為，現在應該由官方發布真實數據，包括各城市房價指數、房企資金鏈健康度、土地出讓情況等，讓購買者有真正的參考。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1141218