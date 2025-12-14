中國房市巨頭岌岌可危 萬科巨債可能即將引爆違約潮

中國房產商萬科於上海的辦公室。路透社



路透社週日（14日）報導，有官股撐腰的中國房地產巨頭萬科，一筆週一（15日）到期的債券仍舊無法獲得債權人同意延展。萬科的債券可能即將出現倒債，使這家房產巨頭步上恆大、碧桂園的後塵。

報導說，路透社所看到、向中國銀行間市場交易商協會提交的文件顯示，在週五（12日）深夜結束的為期三天的協商投票中，債權人否決萬科希望延後1年償還本金利息的提議。

這批20億人民幣（約88.8億台幣）的債券週一到期後，萬科有5個工作日的寬限期可以設法籌資償付債務。但目前顯然並無金主要協助萬科避開倒債的命運。

或者，信用分析公司RatingDog創辦人姚宇表示，萬科可能會提議把寬限期延長至30個工作日，繼續協商，他說：「如果債權人批准，將給予開發商更多時間與投資人溝通達成共識。」

中國房產巨頭連環爆，房價持續下探

2021年爆發的中國房地產危機中，打擊最重的公司之一是昔日巨頭中國恆大，該公司已被香港法院下令破產清算，股票在今年下市。

自中國房產泡沫破滅以來，這個曾經貢獻中國國內生產毛額（GDP）達四分之一的房地產業，就變成中國經濟的絆腳石。民眾因建商不斷違約、「爛尾樓」層出不窮不願意買房，經濟下行也讓民眾更沒有錢買房。需求銳減下，持續建成的空屋也重創二手房市，中國主要大城市的房價持續下挫。

路透社本月進行的一項訪調發現，中國房價預計今年將下跌3.7%，明年將繼續下跌，直到2027年才會穩定。與此同時，高度靠舉債進行買地開發的房地產商，有大量的債券面臨現金流枯竭、還不出來的狀況。

萬科是提議在沒有任何額外的信用與擔保品的情況下，對週一到期的20億人民幣債券延展一年後才償還，票面利率同樣維持3%不變，沒有提出增加利率的誘因。這項提議遭到76.7%的債權人投下反對票，距離90%債權人同意的門檻天差地別。

總計1.62兆台幣的債券面臨倒債重組

萬科的財務困境勢必將持續影響市場情緒，因為償還困難的債券將陸續到期。萬科還尋求將一筆價值37億人民幣（約164.3億台幣）、12月28日到期的境內債券償還期延期一年，債權人會議定於12月22日舉行。

目前，萬科的中國境內債券已經暴跌，面值100元的債券流通價格僅有20到30元。萬科的境外美元債很早就被投資人拋棄，1美元面額只能賣到0.2美元。萬科的信用評級已經被標準普爾公司調降至CCC-，距離倒債僅一步之遙。

萬科約有30%的股份由國有的深圳地鐵集團持有。一些分析師曾認為「國家隊」撐腰足以幫助萬科避免陷入財務困境。但路透社上個月報導，中國中金公司（CICC）已被導入評估萬科的債務，債務重組是其中一個選項。

一旦倒債重組，萬科的帶息負債高達3643億人民幣（約1.62兆台幣），其規模可能超越恆大和碧桂園的違約事件。

