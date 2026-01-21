中國房市持續探底 27家上市房企僅1家賺錢

（中央社台北21日電）中國房地產市場持續探底，去年銷售面積與銷售金額雙降。根據陸媒統計，截至20日，已披露2025年業績預告的27家上市房企，只有龍頭保力發展勉強保住獲利，上市房企已披露虧損總規模突破人民幣600億元（約新台幣2700億元）。

中國國家統計局19日公布，2025年中國大陸新建商品房銷售面積為8.8億平方公尺，年減8.7%；銷售額8.4兆元，年減12.6%。此外，投資、新開工和竣工面積也分別下降17.2%、20.4%、18.1%。

據第一財經報導，近期中國大陸A股上市房地產企業陸續披露2025年業績預告，在已發布公告的27家上市房企中，除了龍頭保利發展，其餘皆出現不同程度虧損。其中，有房企在持續多年業績低迷下，已逐步進入「資不抵債」的境地，恐將面臨下市風險。

報導引述金融資訊平台Wind統計，截至1月20日，已有27家上市房企發布2025年業績預告或快報，除了龍頭房企保利發展歸母淨利潤為正值，其餘皆出現不同程度虧損。若簡單合併計算，目前披露的房企虧損總規模已在475.46億元到624.64億元之間。

報導說，保利發展艱難維持住「正盈利」。2025年營業收入約3082.61億元，年減1.09%；歸屬於上市公司股東的淨利潤約10.26億元，大減79.49%。

其它26家上市房企，都在業績虧損的困局中掙扎。其中，2024年虧損約48億元的華夏幸福，預計2025年虧損大幅提升至160億至240億元之間。

虧損破百億的還有綠地控股，預計2025年虧損在189.5億元至159億元之間。過去3年，該公司累計虧損超過400億元。

此外，2025年預計虧損超過20億元的上市房企則有光明地產、北辰實業；超過10億元有電子城、津投城開、京投發展、天地源、光大嘉寶、京能置業；其餘幾乎都預計虧損上億元。

綜合多方採訪觀點，自2022年以來，大陸房地產股持續面臨普遍虧損局面，這背後有多重原因，主要包括低利潤項目集中結算、市場調整期減值準備、利息費用化金額增加等。

報導指出，一方面，房企銷售額連續負增長，結清轉移收入規模持續下滑，加上市場持續調整，房企降價銷售，毛利率持續下滑，對企業的利潤、存貨等均產生壓力。另一方面，雖然房市利多政策持續釋放，但整體而言，市場回暖持續期還較短、力度有待提升。

報導提到，若上市房企持續大額虧損，公司現金流、信用表現、資產負債表將受到負面影響；如果基本面惡化持續，或會導致股票下市，陷入資不抵債的局面。華夏幸福便發布關於股票可能被實施下市風險警示的公告。（編輯：楊昇儒/邱國強）1150121