中國房市政策定調去庫存 山東推住房以舊換新

（中央社記者張淑伶上海13日電）中共中央經濟工作會議11日閉幕，對房市定調「去庫存」。山東省12日公布「關於住房『以舊換新』的指導意見」，鼓勵各市對換房居民發放購房補貼、鼓勵各類主體收購中古屋。

「以舊換新」原是這兩年中國政府為了刺激消費，對民眾購買家電、手機、甚至汽車等消費品發放補貼。這個詞也進入低迷的房地產市場，盼活絡新成屋交易。

中國官媒央視新聞報導，山東省住房和城鄉建設廳12日召開新聞通氣會，對該指導意見進行深入解讀。

「指導意見」提出「賣舊換新」「收舊換新」「拆舊換新」3種模式，支持房地產經紀機構提供「幫賣」服務並引入「兜底（最後保障）收購」機制；鼓勵各類主體市場化收購中古屋；在符合規劃和安全要求前提下，探索城鎮老舊住房原拆原建更新路徑，新增公共設施不計容積率。

根據「指導意見」，官方鼓勵各市對「以舊換新」居民發放購房補貼；引導房地產開發企業和中介機構在符合法規前提下提供優惠。引導金融機構創新專項金融產品，優化住房公積金使用政策，並允許符合條件的「以舊換新」購房者核減一次公積金貸款次數。

此外，「指導意見」支持將收購的舊房改造用於租賃住房，探索「收儲+託管」等運營模式。

易居研究院全國百城庫存報告顯示，11月中國全國百城去庫存週期已為27.4個月，為歷史新高且超過了去年高點，去庫存壓力非常大。

庫存高的另一面是房地產銷售不佳。根據中國國家統計局，1至10月份，新建住宅銷售面積下降7.0%，銷售額下降9.4%，今年以來的累積降幅持續擴大。

部署2026年工作的中共中央經濟工作會議11日閉幕。會議指出，著力穩定房地產市場，因城施策控增量、去庫存、優供給，鼓勵收購存量商品房重點用於保障性住房等。（編輯：周慧盈）1141213