「中國房市最後一張骨牌快撐不住」謝金河：萬科集團可能隨時倒下

萬科今年前三季再虧280億人民幣，深圳地鐵公司前三季虧損335億人民幣，萬科的債務危機再度延燒。 圖 : 翻攝自財華網

[Newtalk新聞] 近年中國房市泡沫化，引發「房地產違約潮」、「大量爛尾樓」等問題。財信傳媒董事長謝金河表示：「中國房市最後一張骨牌快撐不住。在恆大，碧桂園相繼倒下後，被深圳地鐵扛起來的萬科集團危機再度浮上檯面。萬科頂著8729.88億人民幣的債務，深圳的A股市值剩下652億人民幣，香港H股市值只有79億，資不抵債的壓力與日俱增，可能隨時倒下。」

謝金河發文寫道：「我應該是少數見證萬科從起來到落下的人！萬科集團的創辦人王石在1983年從賣鷄飼料起家，後來改行賣教科文具，1988年在股份制改革中，開始踏上房地產的路，王石在第二次深圳標地把一塊1200萬的地皮喊到2000萬人民幣，從此打響名號。1990年萬科推出深圳天景花園，葉潛昭律師夫婦認識深圳國投老闆，他們帶我來看王石」。

謝金河回憶：「我們參觀萬科的案子，那時深圳正百廢待舉，到處都是黃沙飛揚，我意識到中國經濟即將大起，我當著王石的面跟他說好好幹，他會為萬科帶來千億人民幣的財富，當時的王石還一時意會不過來，後來他和馮侖來台灣爬玉山，馮侖邀我吃飯，我見到王石，他才約略想起有這段往事。」

謝金河進一步指出：「1990年前後，潘石矻也在深圳，他是一家磚廠的廠長，後來帶著80元人民幣去海南島找機會，王建林，馮侖也來了，到1994年許家印帶著秘書也在深圳找工作。1992年鄧小平的南巡帶給深圳空前機遇，王石也成為成功企業人士典範。」

謝金河續指：「不過王石外遇再婚後，萬科經營權開始發生變化，最後由深圳地鐵公司拿下經營權，不過王石下來後，郁亮不久也被趕下來，最近祝九勝也出事，萬科人事起伏不定，去年萬科虧損302億人民幣，今年前三季再虧280億人民幣，深圳地鐵公司前三季虧損335億人民幣，萬科的債務危機再度延燒。」

謝金河接著提到：「萬科A股在2017年盛況時，股價漲到42.24元人民幣，市值高達4106億人民幣，達到我說的千億人民幣目標，經過四十多年，萬科翻滾一回，似乎又要重回1990年代的起點。」謝金河感嘆：「我看著萬科與王石的起與落，更加印證中國接下來的房市泡沫旅程肯定不會輕鬆！」

