中國房市有救了？萬科開始還債 分析師因「這一點」看衰

有中國官股背書的房地產巨頭萬科，去年12月得延展償還債務寬限期至30個工作天後，驚險躲過倒債危機，並於本月開始償還部債務。但隨著中國房市持續低迷，分析師表示，如果沒有官方新政策支持，萬科今年鮮見重大轉機。

萬科週三（1/21）向香港交易所提交的文件顯示，公司已獲准償還40%的2028年到期在岸債券，並附帶賣出選擇權（Sell Option，簡稱賣權），允許債權人於22日要求償還本金。該賣出選擇權獲行使比例，約達11億人民幣（約合50億台幣）債券的94%。

萬科剩餘60%本金將延後一年償還，而另一項將寬限期延長至今年4月底的提案則遭債權人否決。

《日經亞洲》指出，此舉代表著萬科自去年11月首度提出債務展期以後，首度償還債券本金，緩解短期違約風險。在中國房市低迷之際，萬科最大股東、中國國有企業深圳地鐵集團並沒有進一步提供金援的跡象。

萬科起初要求將11億元債券的全部本金償還期限延後一年，並在投票前一天追加更優惠的條件，即在去年12月22日前支付逾期利息，但未能說服多數債權人支持展期。

惠譽評級（Fitch Ratings）亞太區企業評級主管Rebecca Tang表示，這樣的消息對萬科現行評級並無額外影響。她指出，萬科的「受限違約」評級是基於另一筆於去年12月15日到期的20億元人民幣在岸債券。

該債券與另一筆37億元債券的寬限期已獲展延，債券持有人將於週三（1/21）開會，就新提案進行表決，其中包含在寬限期結束前償還40%本金。

惠譽指出，萬科另有110億元資本市場債務將於4月至7月間到期。然而，隨著2025年新屋銷售量連續第4年下滑，分析師表示，如果沒有政府的新政策支持，今年鮮見重大轉機。

