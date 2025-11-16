中國房市爆違約大雷！彭博揭12億美元貸款變爛帳 台灣這銀行慘成苦主

中國出現最新一輪的房地產危機，對亞洲銀行造成衝擊，《彭博》14日報導指出，中國爆出12億美元（約新台幣367億）的房地產貸款違約風險，若不能達成延期或再融資協議，將波及亞洲多家銀行，而其中一筆香港開發商僑福集團（Parkview Group）的貸款，放貸銀行就包括板信商銀等數家台灣金融機構。

報導指出，僑福集團這筆9.4億美元（約新台幣287億）的貸款在14日到期，該集團希望能夠延期1年，但知情人士透露，截至13日為止，台灣放款銀行的板信商銀仍未同意延期。

報導提到，同時還有另一筆由私募基金基滙資本（Gaw Capital Partners）主導的基金，也已經錯過了付款到期日，卻仍未能償還2.6億美元（約新台幣80億）的貸款，若債權銀行決定採取行動，最快在未來數日內，即可宣布貸款違約。

報導指出，參與這些貸款的銀行包括滙豐、恒生銀行和大華銀行，另外也有多家台灣銀行也在列。不過面對中國房地產商的違約危機，這些銀行也面臨兩難，因為一再延長貸款期限，並無法解決產業真正的問題，但如果不同意延期，使借款人違約的話，又可能導致銀行蒙受損失。

而針對是否同意貸款延期，板信透過電子郵件表示，目前仍在評估僑福相關再融資方案，尚未做出最終決定。

報導表示，僑福集團此次貸款，以位於北京朝陽區的僑福芳草地（Parkview Green）大樓作為抵押，不過因現金流不足，無法應付債務利息，因此從去年就開始嘗試出售，但至今尚無買家接手；基滙資本的貸款則是以上海南京東路商圈的海洋大廈（Ocean Towers）作為抵押，公司同樣試圖出售該資產，但尚未成功賣出。

