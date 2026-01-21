中國房市銷售額慘遭腰斬「北上廣深全崩盤」外媒示警：恐跌到2030

國際中心／綜合報導

中國房市跌跌不休，由於地方與中央的政策錯誤，英國《經濟學人》引用專家預測，中國房地產危機恐燒到2030年。（圖／翻攝自X平台 @XHNews）

中國房市正經歷嚴重寒冬。中國國家統計局19日公布數據，2025年房市銷售額從2021年高點腰斬至8.4兆人民幣，全年投資與銷售面積全面崩潰。儘管官方祭出逾500項救市政策，12月70大城市房價仍持續下探，連北京、上海等一線城市中古屋也重挫。外媒更示警，這場房地產危機恐延燒至2030年。

中國國家統計局於19日發布最新的房地產市場數據，揭露了2025年房市的慘澹實況。數據顯示，2025年12月中國70個大城市的新屋價格年跌幅達2.7%，創下近5個月最大跌幅；中古屋市場更為嚴峻，年跌幅達6.1%，創下15個月來新高。值得注意的是，過去房價被視為鐵板一塊的一線城市全面失守，中古屋跌幅以北京的8.5%最為驚人，廣州下跌7.8%，上海與深圳也分別下挫6.1%與5.4%。

從2025年全年的宏觀數據來看，中國房市的「三駕馬車」銷售額、銷售面積與開發投資已全面熄火。2025年全國新屋銷售額僅約8.4兆元人民幣（約新台幣38兆元），較上年衰退12.6%，若與2021年高峰期的18.2兆元相比，市場規模已直接腰斬。此外，新屋銷售面積年減8.7%至8.81億平方公尺，連續兩年跌破10億平方公尺大關；房地產開發投資亦年減17.2%，顯示建商信心已降至冰點。

事實上，過去一年來中國政府並非毫無作為。各地政府瘋狂推出了超過500項穩房市政策，手段涵蓋鬆綁限購令、降低頭期款比例、調降房貸利率及發放購房補貼等，幾乎用盡所有政策工具。然而，市場反應冷淡，房價持續探底，成交量萎縮，導致庫存堆積如山。對此，中國網友在社群平台上無奈表示：「還要怎麼粉飾？數據已經不給任何退路了。」

分析人士指出，官方公布的70大城市數據可能還經過了「美化」，因為統計排除了受創更深的中小型城市，實際跌幅恐更為慘烈。隨著房價下跌，作為銀行主要抵押品的房產價值縮水，正對中國金融體系構成巨大壓力。面對長達4年的房市危機，北京當局似乎已束手無策，甚至傳出禁止網路「唱衰」經濟。英國《經濟學人》引述分析報告預測，儘管中國新屋價格已跌至10年低點，但未來仍有40%的下跌空間，這場危機恐怕將一路延燒至2030年。

