中國房產巨頭又有高層落馬？ 萬科前董座郁亮驚傳「退休即失聯」

當中國房地產巨頭萬科（Vanke），剛剛驚險化解57億人民幣（約新台幣257億元）債務危機之際，市場再度傳出震撼彈，過去曾執掌萬科多年、剛剛在今年1 月初以「屆齡退休」為由請辭的前董事會主席郁亮，被多家媒體爆出、疑似已失聯半個月，外界懷疑他很可能與過去商界大老一樣，面臨政府相關部門調查。

現年60歲的郁亮，從1990年加入萬科，並在2017年接棒創辦人王石，出任集團董事會主席。

然而，他在今年1月初無預警辭去所有職務，當時公司對外表示，只是郁亮本人選擇退休。但引述《財新網》報導，過去習慣每日在微信點讚、分享朋友圈動態的郁亮，卻從請辭隔天起，所有社交動態嘎然而止，引發外界對這位大老處境各種揣測。

老搭檔相繼落馬

分析人士認為，郁亮的「失聯」、恐怕與萬科面臨大規模反貪腐與清算有關。畢竟在此之前，郁亮兩名老搭檔、前總裁祝九勝與前董座辛杰，都先後傳出失聯和面臨刑事起訴。辛杰不僅是搭檔，還是代表萬科第一大股東「深鐵集團」進駐的救火隊長，沒想到依然逃不過被調查的命運。

廣告 廣告

萬科被視為中國房地產市場的晴雨表。（美聯社）

就在高層失蹤傳聞緩慢發酵之際，萬科27日晚間對外公告「好消息」，境內債券展期方案獲得批准，大股東深鐵集團同意再次加碼、23.6億人民幣（約新台幣 106.4億元）借款幫助集團償還債務，這筆款項暫時緩解萬科，原本1月底潛在的技術性違約風險。

但隨著郁亮等核心人物，接連陷入遭調查的疑雲風波，也讓這個房地產巨頭面臨穩定性疑慮。

目前的萬科，已正式進入「深鐵時代」，國資管理團隊全面接管財務與法務，幾乎等同「王石—郁亮」舊時代徹底結束。擺在市場面前的最大難題，如今萬科名下負債總額，高達500億美元（約新台幣1.57兆元），接下來能否挺過一系列重組關卡，就連市場分析師都無法確定。

更多風傳媒報導

