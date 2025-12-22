中國房產巨頭萬科驚險躲過倒債危機 但只是延到明年1月底面對

中國房產商萬科於上海的辦公室。路透社



有中國官股背書的中國房地產巨頭萬科，因為一筆上週到期的債務尋求延展而震撼市場。債券持有人週一（22日）以些微差距通過讓這筆債獲得另外30個工作天（6週）的寬限期，但是對於萬科希望延展一年後再還，債權人繼續否決。

這意味著這間總部位於深圳的房產巨頭，很快又要再處理倒債危機，現在只是先獲得一點喘息時間。

根據萬科公告，這筆在上週一（15日）到期的20億人民幣（約89.5億台幣）債券，週一獲得債權人投票通過，可以再延長30個交易日解決。這使得這筆債到2026年1月27日之前都還有再談判寬限的機會。

但是，債權人同時也否決了萬科希望把這20億人民幣債券延後一年再償還的提案。根據中國銀行間市場交易商協會（NAFMII）的公告，萬科即便在方案中追加了「在12月22日（即原定5天寬限期屆滿日）前支付逾期利息」的優惠條件，仍未能說服多數債權人支持展期。

萬科目前要延展債券償付、獲得寬限期必須獲得90%債權人同意，這次獲得額外30天寬限期，僅取得90.7%支持，差一點就不能過關。

市場對於萬科11月公告準備要尋求債權延展的做法相當驚訝，因為萬科的最大股東、國營的深圳地鐵集團才剛注資數十億元給予支持。一些投資人先前認為，萬科背靠國營事業，是「大到不能倒」的類國營企業，這個想法現在已遭戳破。

解決上週到期的這筆20億人民幣債券問題後，萬科目前也正舉行債權人投票，尋求對本月28日到期的另一筆37億人民幣債券獲得更多寬限期。投票將在週四（25日）出現結果。

市場分析師指出，如果萬科最終無法說服債權人延期歸還這些陸續到期的債券，最終將只能以倒債、債務重整的方式，大幅削減本金與利息支出。一旦如此，萬科將是繼恆大、碧桂園之後，又一倒下的中國房地產巨頭。

