中國房產超級炸彈終要爆了？ 萬科直接要求停付貸款本金利息一年

深圳正在修建的住宅大樓。美聯社



有中國官股背書的大型房產建設公司萬科集團，上週拋出震撼彈，表示將向投資人尋求延後支付本月15日到期的債券。當時萬科並未說明尋求「延後」多久，彭博新聞週一（1日）報導，萬科要求停付本金與利息長達1年。

知情人士向彭博新聞記者透露，曾是中國全國銷售額最大建商、總部位於深圳的萬科，已經在週一告知債權人，它正尋求把原定於12月15日到期、規模20億人民幣的債券連同利息延期一年支付。這些要求匿名的知情人士表示，在展期期間，3%的票面利率將保持不變。

這家具有國有背景的建商上週宣布了首次要延後支付中國國內發行的債券。從現在到2026年中旬，總計134億人民幣的這類債券將會到期，萬科開的這第一槍可能顯示狀況已經難以控制。

外界曾經認為，獲得深圳市地鐵集團注資持股的萬科是「半國營體系」，可以獲得北京無限的政策「托底」，萬科這次形同宣布倒債的消息，讓投資人開始質疑這個假設，萬科的債券因此上週已在市面崩跌。

深鐵集團是在2017年大舉買入萬科股票成為大股東，一旦萬科倒閉，深鐵當初的這項決策料將遭追溯政治責任，可能引發北京官場再一波震盪。

