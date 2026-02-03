中國手機山寨蘋果iPhone！外型全抄還不夠 知名網紅踢爆：裝假鏡頭充數太荒謬

MKBHD踢爆榮耀新機Power2抄襲iPhone，竟裝假鏡頭充數。 圖：翻攝自MKBHD YT

[Newtalk新聞] 知名科技YouTuber MKBHD近日透過實測踢爆，中國手機品牌「榮耀」推出的新機Power2，機背三顆鏡頭竟有一顆是假造的裝飾品。該機不僅外觀與蘋果iPhone 17 Pro高度雷同，連最新的「宇宙橙」配色都沒放過，引發市場熱烈討論。

儘管市場上各大品牌經常參考蘋果iPhone的設計，但「榮耀」此次的操作手法卻更加極端。榮耀新機Power2為了營造高階機種的視覺假象，直接照搬iPhone 17 Pro的相機島造型。MKBHD在影片中指出，該機實際規格僅有5000萬畫素主鏡頭搭配500萬畫素超廣角鏡頭，那顆多出來的第三鏡頭完全不具備攝錄功能，純粹是為了「致敬」而硬裝上去的擺設，令他直呼荒謬。

廣告 廣告

這款手機的模仿範圍更從硬體延伸至軟體層面。實測顯示，Power2在內部系統介面上也全盤複製，直接套用iOS最新的Liquid Glass設計風格。榮耀官方甚至將這套視覺效果命名為「透明模式」，幾乎從內而外完整山寨了iPhone的使用體驗。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

銘金科技捐贈液晶靜脈定位儀 落實科技輔助、人本照護

同戶接連出事！土城一家7口「一氧化碳中毒」昨才傳女童離奇身亡