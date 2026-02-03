中國手機抄襲iPhone 17 Pro！裝飾鏡頭、介面全都抄

蘋果每年推出的新設計總會引發各大品牌爭相效仿，但中國品牌榮耀近日發表的Power2手機，將模仿推向極致。這款新機不僅採用與iPhone 17 Pro相同的宇宙橙配色，更將相機島設計完全照搬。

根據規格資料顯示，Power2實際僅搭載5000萬畫素主鏡頭與500萬畫素超廣角鏡頭，總共兩顆鏡頭。然而，機背卻配置了三顆鏡頭開孔。知名科技YouTuber MKBHD透過實際測試發現，第三顆鏡頭完全不具備任何攝錄功能，純粹是為了外觀相似而設置的裝飾品。

榮耀的模仿並未止於外觀。在軟體介面上，該公司也效仿iOS最新的Liquid Glass設計風格，並將其命名為「透明模式」，從內到外都在向蘋果致敬。

儘管在設計上引發爭議，Power2在硬體規格仍有其亮點。透過碳矽電池技術，該機在比iPhone 17 Pro Max更輕薄的機身中，成功容納10080mAh的超大容量電池，並支援80W有線快充與27W反向充電功能。

