中國手機OnePlus「假外資真中資」在台聘70名工程師 創辦人遭通緝
中國手機知名品牌OnePlus（一加）驚傳在台非法設立研發基地。士林地檢署調查發現，深圳萬普拉斯公司未經主管機關許可，規避法規以香港公司名義在台設立分公司，實則非法招募70多名高階工程師，六年內匯入高達新台幣23億元作為薪資與營運金。檢方今（13日）依違反《兩岸人民關係條例》起訴鄭姓、林姓兩名台籍幹部，並對OnePlus創辦人劉作虎發布通緝。
起訴書指出，OnePlus創辦人劉作虎於2014年底親自來台，與林姓男子洽談籌組手機軟體研發團隊。為了規避中資審查，劉男等人採取設計紙上公司和頻繁更名變裝的迂迴手段，先在香港成立「一加公司」，隔年再以港商身分來台設立分公司，2019年將公司名稱由「一加」改為「聲吶顧問」，試圖淡化中資手機品牌色彩。證人指證，該團隊所有軟體研發僅供OnePlus及OPPO手機使用，行政主管更須定期向深圳總部回報財務與出勤。
檢方統計，自2015年至2021年間，深圳總部透過「香港大盛國際貿易」等管道，以「受託研發」或「出售資產收入」等虛假名目，分批匯入高達7,293萬美元（約新台幣23億元）至台灣帳戶。這筆龐大資金全數用於核發70多名工程師的薪資、採購高端研發設備，顯示其在台營運規模龐大，嚴重衝擊台灣產業秩序。
偵訊時，掛名負責人的鄭姓女子辯稱自己僅負責稅務規劃，對業務一竅不通，甚至沒領薪水。而林姓研發主管則供認不諱，坦承自己是由劉作虎親自安排面試並帶領團隊，公司從未自行開發客戶，營運方向完全由劉作虎一手掌握。
檢方認定，鄭女與林男協助中國企業在台執行業務活動事證明確，13日正式依法提起公訴。由於關鍵主嫌劉作虎未到案，士檢已正式對其發布通緝。
更多《鏡新聞》報導
上海才判賠千萬！海底撈又傳2歲童「原味尿布」丟鍋 母全程拍抖音
台積電3內鬼案擴大 東京威力科創遭追訴求處1.2億回應了
台積電狀告前高層洩密 英特爾力挺羅唯仁「歡迎重返公司」
其他人也在看
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 80
吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因
一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓自助餐後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就是病逝，事後曝光三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 2 小時前 ・ 1
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
50歲闆娘牙齦萎縮、牙縫變大 竟是每晚「一行為」惹禍
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台中一名經營排隊老店的50歲老闆娘，日前刷牙時，感覺牙齒敏感狀況加劇，且照鏡子發現牙齦萎縮、牙縫變大，連忙求助牙科醫師，這才發現原來是壓力過大造成內分泌失調，且夜夜磨牙造成牙齦退縮，經醫師建議睡覺時配戴軟式咬合板、選擇柔軟刷毛牙刷後，狀況才穩定下來。 收治病人的亞洲大學附屬醫院牙科主治醫師楊晉瑜表示，不少民眾照鏡子時...匯流新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3
明冷氣團又來！3縣市低溫特報「跌破10度」 1圖看懂溫度變化
氣象署今天下午發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，範圍包括新北市、桃園市、新竹縣，提醒民眾注意保暖及日夜溫差。此外，北部、宜蘭低溫約12、13度其他地區低溫14至17度，入夜之後，各地低溫將比清晨再低1至...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 發表留言
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 18
襪子到底要不要翻面洗？專家給答案 網驚：難怪洗完都還有味道
洗襪子時，你是「翻面洗派」還是「直接丟洗衣機派」？不少家庭成員各有習慣，也常為了洗法爭論不休。清潔與洗衣顧問おかみ指出，其實襪子的最佳洗法沒有絕對答案，而是要「依照髒污類型來決定」。 襪子內外 髒的其實不一樣 襪子內側主要沾染汗水、皮脂與角質，外側則容易附著灰塵、砂土與污漬。若將襪子翻面清洗，能更有效清除與皮膚直接接觸的油脂與汗垢；但如果外側沾滿泥沙，翻面反而可能洗不乾淨。おかみ指出，不同家庭成員若洗法不一致，久了就會出現異味或黑垢累積的差異。關鍵在「看髒在哪」： •內側油脂多→建議翻面洗•外側泥沙重→建議正面洗 也就是說，並非只能選一種方式，而是要依照實際汙染狀況調整。即使襪子標榜抗菌加工，只要污垢殘留，細菌仍可能滋生。建議定期搭配漂白劑使用，減少異味與黑斑形成。 翻面洗還有這個好處 翻面清洗能降低摩擦，保護印花與刺繡，對於卡通襪、童襪或特殊設計襪特別有幫助。但厚襪翻面洗後較不易乾，おかみ提醒： •脫水時間可稍微拉長•晾曬前記得翻回正面•整理襪型可避免鬆垂變形 保持清潔的「3步驟習慣」 1、脫下後立刻翻面（避免濕氣悶住）2、放入洗衣袋減少磨損3、晾曬前翻回正面（防止乾燥不均） 養成這常春月刊 ・ 6 小時前 ・ 18
提醒柯志恩面對賴瑞隆千萬不要輕敵 李明璇：因為我親身經歷過
[Newtalk新聞] 民進黨2026年高雄市長初選由立委賴瑞隆勝出，將與國民黨的柯志恩展開「隆恩」對決，曾在2024年立委選戰中與賴瑞隆交手失利的國民黨前發言人李明璇今(13)在臉書貼文指出，對於今天民進黨高雄市長初選結果並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走，誠懇提醒柯老師千萬不要輕敵，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，盤根錯節程度遠比外界想像得更深，因為她親身經歷過。 去年立委選舉，李明璇獲國民黨徵召，挑戰視被為艱困選區的高雄市第8選區(前鎮、小港區)，對手就是尋求三連霸的賴瑞隆，最終以8萬2,602票輸給賴瑞隆的12萬1,064票，在資源相差一大截的情況下，李明璇可說雖敗猶榮。 李明璇在臉書說，「賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，這句話說錯了，他是高雄基層最怕的人。作為曾經正面對戰過民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的我，對於今天民進黨高雄市長初選的結果，我並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走。我想誠懇提醒柯老師：千萬不要輕敵。」 李明璇表示，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，那盤根錯節的程度，遠比外界想像得更深。高雄需要的，不只是選戰勝負，而是一位能真正替市民撥雲見日、替地方找新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 28
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 103
你家有iPhone 4嗎？蘋果15年前神機突爆紅 「二手價飆60倍」原因曝光
蘋果iPhone手機每年推陳出新，如今已經更新至iPhone 17系列，AI、拍照等功能越來越強大，不過近來卻傳出15年前蘋果推出的iPhone 4在2026年初重新爆紅，需求激增近1000%，舊機回收的價格更飆漲了60倍。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 3
金價一路飆到4600美元！專家看「這檔悲情股」有望谷底翻身：漲最多的不是電子股了
伊朗爆發大規模示威，民眾訴求推翻最高領袖哈米尼的神權統治，德黑蘭當局則啟動鎮壓，國際局勢不穩也造成金價飆漲。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人Youtube頻道指出，今天台股漲幅最多的不是電子股，而是與金屬相關的電纜，更點出一檔近年表現不佳的股票，可能有望接棒大漲趨勢。蔡明彰表示，伊朗在去年6月與以色列戰爭後，貨幣就大幅貶值約40%，造成國內黑市瘋搶美元，通......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 5
剛回溫…東北季風又增強！林嘉愷曝「這天」再降溫
生活中心／楊佩怡報導受大陸冷氣團與輻射冷卻影響，今（13）日全台各地多雲到晴，但日夜溫差仍大，馬祖、金門和部分花蓮地區甚至可能下探 10 度以下。中南部中午雖然溫暖，高溫可達 27 度，但早晚還是要記得穿厚外套。這週雖水氣減少，各地為晴到多雲的天氣，不過民視氣象主播林嘉愷指出，下週一（19日）東北季風再次增強，北部及東北部地區會再降溫。民視 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
蔡尚樺尾牙火辣登場 「銀色戰袍挖空」辣露曲線
從新聞主播成功轉戰主持界的女星蔡尚樺，被外界封為「最美主持人」，憑藉知性又親切的形象，早已穩坐活動主持一姐地位，過去也曾榮獲金鐘獎肯定。口條流暢、臨場反應快，被許多廠商相中，成為許多企業尾牙爭相邀請的第一人選，近日她再度受邀擔任「萬達集團」尾牙主持人，第二度合作火力全開，亮眼表現再度成為焦點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
全台大回暖冷空氣休一週！氣象粉專示警「這1天」要變冷
生活中心／張予柔報導大陸冷氣團逐漸減弱，台灣今（12）天各地氣溫回升，太陽也久違的露臉，讓不少民眾明顯感受到暖意。北部及宜蘭白天高溫回升至19至21度，中南部則可來到23至24度，不過清晨與夜間低溫仍偏低，各地約落在11至15度之間，高雄以北部分近山區及空曠地區，仍可能出現10度左右甚至更低的低溫，早晚寒意仍很明顯。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過「這1天」將轉冷。民視 ・ 1 天前 ・ 5
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 1 天前 ・ 1116
預設竟是關閉！LINE「救命功能」快檢查 將成帳號保命符
近年網路詐騙手法層出不窮，通訊軟體也成為詐騙集團鎖定的主要管道。近日有網友發現，LINE推出的防詐功能「偵測可疑網站」已上線，卻是預設關閉，隨即發文提醒用戶盡快手動開啟，直呼這項功能根本是帳號安全的「救命功能」。對此，LINE官方也建議該功能已正式推出，呼籲用戶更新版本後自行啟用。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3
賈永婕二度發聲！「台北101鬼塚虎」爆歧視移工 她暖心喊話櫃姐
台北101購物中心日系運動品牌「Onitsuka Tiger鬼塚虎」專櫃近日爆發歧視爭議，一名越南籍移工禮貌詢問鞋款，卻遭櫃姐冷回「那很貴」，接著又被以沒有尺寸為由打發，引發外界熱議。台北101董事長賈永婕第一時間表示將進一步了解，今（12）日稍早二度透過社群平台發聲回應。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 42
屠龍刀出鞘！終結蔣萬安連任之路？王世堅曝綠營最強王牌
即時中心／顏一軒、陳治甬報導九合一大選倒數321天，民進黨尚未拍板台北市長參選人，除已表態的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農外，綠委王世堅今（11）日替黨內台南市長初選擬參選人陳亭妃助陣時點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄與前立委高嘉瑜都是學養俱佳、才德兼備的人選，並強調「我完全沒有在考慮（選市長）這件事」。民視 ・ 1 天前 ・ 281
賴瑞隆初選勝出！他酸爆：泰勒絲要來了嗎？
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果今（13）日出爐，立委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆4位參選人中，由賴瑞隆對比國民黨對手柯志恩民調拿下第一，將代表民進黨參選2026年高雄市長。對此，媒...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 104