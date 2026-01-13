中國手機OnePlus「假外資真中資」在台聘70名工程師 創辦人遭通緝

中國手機OnePlus涉非法在台設研發中心。（翻攝自微博）

中國手機知名品牌OnePlus（一加）驚傳在台非法設立研發基地。士林地檢署調查發現，深圳萬普拉斯公司未經主管機關許可，規避法規以香港公司名義在台設立分公司，實則非法招募70多名高階工程師，六年內匯入高達新台幣23億元作為薪資與營運金。檢方今（13日）依違反《兩岸人民關係條例》起訴鄭姓、林姓兩名台籍幹部，並對OnePlus創辦人劉作虎發布通緝。

起訴書指出，OnePlus創辦人劉作虎於2014年底親自來台，與林姓男子洽談籌組手機軟體研發團隊。為了規避中資審查，劉男等人採取設計紙上公司和頻繁更名變裝的迂迴手段，先在香港成立「一加公司」，隔年再以港商身分來台設立分公司，2019年將公司名稱由「一加」改為「聲吶顧問」，試圖淡化中資手機品牌色彩。證人指證，該團隊所有軟體研發僅供OnePlus及OPPO手機使用，行政主管更須定期向深圳總部回報財務與出勤。

檢方統計，自2015年至2021年間，深圳總部透過「香港大盛國際貿易」等管道，以「受託研發」或「出售資產收入」等虛假名目，分批匯入高達7,293萬美元（約新台幣23億元）至台灣帳戶。這筆龐大資金全數用於核發70多名工程師的薪資、採購高端研發設備，顯示其在台營運規模龐大，嚴重衝擊台灣產業秩序。

偵訊時，掛名負責人的鄭姓女子辯稱自己僅負責稅務規劃，對業務一竅不通，甚至沒領薪水。而林姓研發主管則供認不諱，坦承自己是由劉作虎親自安排面試並帶領團隊，公司從未自行開發客戶，營運方向完全由劉作虎一手掌握。

檢方認定，鄭女與林男協助中國企業在台執行業務活動事證明確，13日正式依法提起公訴。由於關鍵主嫌劉作虎未到案，士檢已正式對其發布通緝。





