中國手遊大軍壓境！金亨泰呼籲：韓國不用AI，贏不了中國「人海戰術」

金亨泰是知名的韓國繪師，更曾擔任《劍靈》的美術總監，後來自行成立 Shift Up 公司推出《勝利女神：妮姬》和《劍星》等高人氣作品。並且作為繪師的他，從來不排斥在繪圖與開發過程使用 AI 技術，更曾公開過內部訓練的模型方式。而近日，金亨泰受邀在韓國一場國家報告大會上，說明了 AI 對於遊戲產業的重要性，是對抗「中國人海戰術」的必要技術。

金亨泰對於 AI 的態度十分開放。（示意圖，圖源：勝利女神:妮姬）

廣告 廣告

根據外媒 Gamemeca 報導，Shift Up 執行長金亨泰，於 1 月 9 日受邀出席在青瓦台舉辦的「2026 年經濟成長戰略」國民報告大會，針對遊戲產業與 AI 技術的應用提出建言。金亨泰直言，目前該公司高達 80% 的營收來自海外市場，而在出海時遭遇最強大的對手就是中國遊戲。

由於中國龐大的開發規模與資源，他強調韓國遊戲業假如想在激烈的國際競爭中生存，必須將 AI 技術視為不可或缺的關鍵戰略。金亨泰分析兩國開發量能的落差，指出 Shift Up 開發一款遊戲約投入 150 名人力，但中國廠商往往能動輒投入 1,000 到 2,000 人的大規模團隊，這種「人海戰術」在內容產出的量級與完成度上，讓韓國業者難以單純靠人力抗衡。

所以金亨泰認為，推動 AI 並不是要取代人類工作，而是因為現有人力資源有限，必須利用 AI 讓每一位開發者都能具備「以一當百」的高效能；唯有讓產業人才熟練掌握 AI 工具，大幅提升生產力，才有機會與中美等國的大規模資本一較高下。

而具體執行方向，金亨泰認為不需要和 Google 等大型公司對方，政府應該要重點扶植能把複雜 AI 技術轉化為簡易操作平台的「中介型」新創公司，降低一般大眾和企業導入 AI 時的門檻。對此，韓國文化體育觀光部長也在現場給出正面回應，表示政府已經將遊戲業的 AI 支援列為重要課題，今年起將會編列預算進行投資，計畫特別針對中小型遊戲公司提供 AI 服務的訂閱費用補助，協助中小型開發商與大型企業共同成長。