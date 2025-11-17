中國才剛嗆聲抵制日本！民眾全不甩 《鬼滅》上映三天票房飆破16億

娛樂中心／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》。（圖／木棉花提供）

日本超人氣動畫《鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲》14 日在中國正式上映，儘管近來中日之間的氛圍略顯緊繃，但《鬼滅》在影城的魅力完全不受影響，票房一路「砍」上去，上映 4 天便狂收人民幣 3.81 億元（約新台幣 16.4 億元），每天穩坐單日冠軍，氣勢完全壓過同期新片。

根據中國平台數據，《鬼滅》上映短短 4 天就累積 3.81 億人民幣，成績遠勝同天期的《驚天魔盜團3》（台譯《出神入化3》）的 1.55 億人民幣。中國網友也幾乎一面倒給好評，在微博上狂刷：「太好看了吧！」、「熱血到哭不停」、「百分百推薦」。更有人分享二刷心得，直指「一定要看 IMAX，爽度直接升級」。

《鬼滅：無限城篇》在中國市場連日強攻，不只締造日本動畫在當地的最新票房紀錄，也帶動全球票房一路衝破 7 億美元，成為今年全球最賣座的動畫電影之一。片方此回加碼推出大篇幅劇情與話題場面，加上 IMAX、Cinity 等大銀幕版本成為影迷口碑焦點，在微博、抖音掀起一波「必看清單」。不少觀眾看完直喊：「想立刻買下一張票」。

雖然兩國官方近日本就治安及旅遊議題多次發聲，但另一方面，《鬼滅》依舊成為中國影城的熱門話題，票房走勢更毫無放緩跡象。對許多影迷來說，「動畫好不好看」比什麼都重要，市場反應也再度證明《鬼滅》IP在中國依舊具備驚人號召力。

