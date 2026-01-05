中國才對歐盟乳製品祭出高關稅 愛爾蘭總理時隔14年訪中「加強戰略夥伴關係」

2026年1月5日，愛爾蘭總理馬丁在北京人民大會堂與中國國家主席習近平會晤。取自中國外交部官網



愛爾蘭總理馬丁本週赴中國進行國是訪問，成為14年來首位訪問北京的愛爾蘭總理。中國國家主席習近平週一（1/5）在北京人民大會堂與馬丁會談，宣示中方將與愛爾蘭加強戰略溝通、擴大務實合作，並致力於實現「互利共贏」的成果。

路透社報導，當前中國與歐盟的整體關係仍相當冷淡，不過北京近來似乎積極與歐盟成員國個別接觸。

根據中方發布的聲明，習近平表示，願與愛爾蘭加強經貿合作，在人工智慧、數位經濟、醫藥健康等領域對接發展戰略。他宣稱，雙方要加強教育、文化、旅遊合作，「歡迎更多愛爾蘭青少年來華學習交流」。

在美國3日突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，習近平會晤馬丁的聲明也意有所指。習宣稱「當今世界變亂交織，單邊霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序」，「各國都應尊重他國人民自主選擇的發展道路，遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，大國尤應帶頭」。

聲明稱，中國和愛爾蘭都「支持多邊主義，倡導國際公平正義，要在國際事務中加強協調合作，共同維護聯合國權威，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展」。

聲明並稱，愛爾蘭下半年將擔任歐盟輪值主席國，希望為中國與歐盟的關係發展「發揮建設性作用」。

中方聲明稱，馬丁「堅定奉行一個中國政策，致力於加強和發展兩國互惠戰略夥伴關係」，並稱中國「在國際事務中發揮不可或缺的重要作用，為維護聯合國權威、促進世界和平作出積極貢獻」，又提到「任何國際爭端的解決都應遵守國際法」。

馬丁稱，願與中國深化貿易、投資、科技、生物醫藥、可再生能源、人工智慧、教育等領域的合作。他同時強調愛爾蘭支持開放貿易的立場，這也可能成為兩位領袖會談的重點之一。

馬丁訪中前兩週，北京才宣布對歐盟乳製品祭出最高42.7%的臨時性關稅。這是中方針對歐盟出口商品的一連串措施之一，外界普遍認為意在報復歐盟對中國電動車加徵關稅。

愛爾蘭是歐洲最大的乳製品出口國之一，來自家庭農場的乳製品有逾90%銷往海外，出口總值約60億歐元。愛爾蘭也是當初在歐盟內部投票支持對中國電動車課徵關稅的國家之一。

馬丁接下來還將前往上海，訪中行程預計於週四（1/8）結束。

