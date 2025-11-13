中國才發「全球紅色通緝」 沈伯洋現身德國國會：不退縮為自由發聲

先前才被中國發布「全球紅色通緝令」的民進黨立委沈伯洋，週三前往德國出席「獨裁國家假訊息對民主威脅」聽證會，沈伯洋強調，作為勇敢的台灣人，絕不會因為中國的恐嚇而退縮，要為言論自由發聲。

進入會場前，沈伯洋在德國國會前自錄影片提到，「我也知道中國正準備對我展開追緝，說我不能夠出國、出國就會被逮捕，但現在我就在德國國會的門口，即將以台灣立法委員的身分進去作證、為自由為民主來作證。」

沈伯洋指出，中國一直以恐嚇的方式，想要讓台灣人沉默，但他要告訴大家，「作為勇敢的台灣人，絕對不會因為這樣而退縮」，來到德國國會，不只是要捍衛國家的民主，也為全世界的自由民主而戰，「要讓中國知道，這是台灣，這是自由，我們從未退縮。」

在聽證會上，沈伯洋也表示，中國政府公開將我列入通緝名單，並再次警告如果出國將面臨全球通緝風險，但今天仍坐在這裡，「為我的國家發聲、為言論自由發聲，並且捍衛我們共同珍視的民主價值。」

沈伯洋接著談及，中國假訊息資訊戰的手法，包括接觸、收買網紅或者透過宗教團體組織進行傳播，以及TikTok平台的數位賄賂機制，呼籲國際間必須要跨部門、跨國合作，也需要更深入理解這些影響作戰的實際運作方式。

責任編輯／陳盈真

