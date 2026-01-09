中國打壓下「我友邦剩12+1國」！謝金河曝重大轉機：台灣外交頹勢可能觸底反彈

台灣長期面對中國打壓，外交處境相當艱困，但近年來在國際間的聲量逐漸提升。財信傳媒董事長謝金河指出，隨著台灣經濟實力增強，台灣愈來愈有能力照顧自己的邦交國。

謝金河今（9）日在臉書以「台灣的外交可能到了轉折點」為題發文表示，今日他看新聞，看到一則台灣向瓜地馬拉進口酪梨的消息，其實前幾年，中國猛力挖台灣邦交國，曾經把瓜地馬拉的咖啡豆及可可豆進口都停掉，台灣只好加碼採購，有一段時間，我們在高鐵商務艙喝到的咖啡，很可能是來自瓜地馬拉的咖啡豆。

謝金河指出，從2000年陳水扁當選後，在他執政的8年，中國挖走8個台灣邦交國，2009年的聖多美普林西比斷交算是阿扁時期的延後效應。到了蔡英文總統執政，中共又大力挖台灣的牆腳，斷交潮從2017的巴拿馬、2018的多明尼加、蕯爾瓦多，到2021年尼加拉瓜，最後是2023年的宏都拉斯、諾魯。台灣的邦交國剩下12+1，後面的1是最近和以色列建交的索馬利蘭。這次美國總統川普直接介入宏都拉斯大選，被他點名的阿斯夫拉（Nasry Asfura）有選上，宏都拉斯接下來會不會恢復和台灣的邦交？這是第一個轉折點。

謝金河指出，這次美國總統川普（見圖）直接介入宏都拉斯大選，被他點名的阿斯夫拉（Nasry Asfura）有選上，宏都拉斯接下來會不會恢復和台灣的邦交？這是第一個轉折點。（資料照，美聯社）

謝金河續指，從2000年以來，中國買斷台灣邦交國，通常是一次性的買斷，接下來是中國的外銷品傾銷而入，對當地帶來更大壓力，況且，中國邦交國太多，通常無暇兼顧，很多原來和台灣有邦交的國家，經濟一直往下墜。這次宏都拉斯變天，原來台灣買的白蝦中國沒買，造成廣大的失業潮。

謝金河提到，去（2025）年國際半導體產業協會（SEMI），多明尼加特別派代表來台，希望台灣能恊助他們發展半導體，在未斷交前，台灣幫忙培養人才，協助設立工業園區，斷交後就停止。現在台灣把這個計畫放在瓜地馬拉。這些年，台灣也進口很多巴拉圭牛肉，發現巴拉圭牛肉不好吃，原來巴拉圭牛吃草，缺乏油脂，台灣教巴拉圭用豆粕養牛，效益逐漸顯現。

「隨著台灣經濟實力增強，台灣愈來愈有能力照顧自己的邦交國。」謝金河透露，最近中共用觀光威脅帛琉，外交部長林佳龍很努力跟帛琉總統惠恕仁搏感情。這次南非對台灣很不友善，如果態度沒有改善，下一步可能台灣可以斷南非的晶片。

謝金河總結說到，這次川普開始進行「唐羅主義」，美國開始回頭照顧自家後院，台灣一路挨打的外交頹勢可能觸底反彈！另一個是台灣的經濟力，聯合國一直把台灣擋在門外，接下來很可能聯合國從歷史消失，川普正在大力挖掉聯合國牆腳。

