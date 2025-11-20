中國打壓升級 錫安教會18人遭正式批捕

（德國之聲中文網）中國地下基督教會「錫安教會」今年10月遭中國政府大規模抓捕；週三（11月19日），關注中國宗教自由的非營利人權組織「對華援助協會」（China Aid）創始人傅希秋在X平台證實，有18位錫安教會領袖週二（18日）被廣西省北海市檢察院正式批准逮捕。這意味著他們最終將面臨審判，可能被判處最高3年的刑期。

傅希秋指出，這一波大規模鎮壓自10月9日開始，共有23人被抓，其中5人已取保候審；另外18人先是以「刑事拘留」的名義關押，期間「被單獨關押、秘密審訊」，家屬也不斷承受政府施壓，如今他們被「以政治動機的罪名轉為正式逮捕」。

廣告 廣告

傅希秋19日的貼文寫道：「這些牧者與同工被當成罪犯，只因為他們忠心牧養一個大型、依法未登記、拒絕接受中共監控與控制的基督教會……中共把牧者變成政治犯，不僅是在迫害這些個人及其家庭，更是在向全中國的獨立教會發出恐嚇：順服黨的控制，否則將被摧毀。」

對此，「人權觀察」組織中國部研究員亞力坤・烏魯堯勒（Yalkun Uluyol）在X平台呼籲，中國政府應撤銷所有指控，立即釋放這18位教會領袖。

錫安教會的創辦牧師金明日（Ezra Jin）是被批捕的18人之一，他在10月10日被以「涉嫌非法利用訊息網絡罪」實施刑事拘留。金明日住在美國的女兒Grace Jin向路透社表示，在此案獲得國際關注之後，金明日得以於10月14日會見律師。她先前曾透露父親需要糖尿病的藥物，擔心他在獄中的健康。

中國政府加大力道打壓宗教

在中國，宗教活動都受到《宗教事務條例》管轄。而在9月中旬，中國剛發布《宗教教職人員網絡行為規範》，要求宗教人員在網路上的行為應「熱愛祖國，擁護中國共產黨的領導」，且不得透過網路「與境外勢力勾連」；若要在網路上講經講道，需事先取得許可。「人權觀察」指出，此法「實際上剝奪公眾接觸共產黨控制以外的宗教教師和教義」。

官方數據顯示，中國有超過4400萬名基督徒，但這僅僅是登記在受政府管控的教會之下的信徒；據智庫與非營利組織一般估計，中國還有數千萬的「家庭教會」基督徒，他們遊走在灰色地帶，近年來面臨益發強力的打壓。

錫安教會是中國最大的地下基督教會之一，在2007年由金明日在北京創立後迅速成長，會籍人數可能超過5000人。2018年，錫安教會的主要聚會場所及資產被查封，金明日也遭列入邊控名單、被限制出境。

除了錫安教會外，還有其他有影響力的家庭教會遭受嚴厲迫害，包含北京守望教會、成都秋雨聖約教會。2019年，秋雨聖約教會的創會牧師王怡遭以「煽動顛覆國家政權罪」等罪名，被判刑9年。

今年也出現了新一波宗教打壓。5月，西安錫安之光教會的牧師高全福與多名工作人員被以涉嫌「利用宗教迷信活動破壞法律實施」等指控刑事拘留；6月，山西臨汾金燈台教會的多名教會人士被以「詐騙罪」判處多年徒刑。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 周昱君 (路透社等)