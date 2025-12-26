中國打壓基督教！「鰲拜」亂入聖誕節 錫安教會爆大規模預防性羈押

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

政治中心／程正邦報導

中國抵制洋節再升級，在聖誕節前夕大規模逮捕錫安教會牧師。(圖/新台派上線)

隨著 12 月聖誕季節到來，中國官方對「洋節」的抵制與宗教監控再度強化。三立政論《新台派上線》揭露，中國各地近期出現荒謬現象：官方嚴禁過聖誕節，民間卻為了生存與商機，將清朝權臣「鰲拜」塑造成中國版聖誕老人以躲避審查。然而，在諧音哏的背後，中國政府正同步展開殘酷的宗教鎮壓，北京「錫安教會」多名牧師與信徒於 10 月起遭大規模搜捕，引發國際社會高度關注。

習近平上台要求文化自信，全國禁過洋節，出現聖誕老公公變鰲拜的鬧劇。(圖/新台派上線)

「金勾鰲了拜」：缺乏文化自信的排外鬧劇

資深媒體人鍾年晃在節目中指出，中國官方近年強推「文化自信」，嚴厲禁止慶祝西洋節日。然而，龐大的內需商機與民眾對節慶的渴望，迫使民間發展出「絕處逢生」的慶祝方式。網路與市場上將長相神似聖誕老人的清朝人物「鰲拜」紅袍裝扮化，並配上「金勾鰲了拜」等諧音舞曲。

政治系教授范世平批評，習近平強調「文化自信」，卻連一天的聖誕節都容不下。這種將聖誕老人強行「中國化」成鰲拜或關公的行為，反而映照出中共政權對自身文化高度不安全感，連開個派對都擔心會撼動共產黨的領導。

中國公安連夜抓捕教友，引起世界各地基督教人士抗議聲援。(圖/新台派上線)

錫安教會大規模被捕：大半夜上門「預防性羈押」

相較於民間的哏圖諷刺，現實中的宗教迫害則顯得陰冷。主持人李正皓指出，自 2025 年 10 月 9 日起，中國政府有關部門在北京、上海、浙江、廣東等十多個省市同步行動，大規模抓捕「錫安教會」的牧師、傳道人及會眾。

錫安教會隨後發表聲明，控訴牧者與信徒僅因和平敬拜上帝即遭拘捕。鍾年晃分析，這是一場針對聖誕節前的「預防性羈押」，警方甚至在凌晨 2 點上門抓人。此舉已演變成國際事件，包括美國好萊塢星光大道及中國駐荷蘭大使館前，皆有民眾集結抗議，要求中共停止宗教迫害、釋放無辜基督徒。

美國華人要求中共停拆十字架。(圖/新台派上線)

宗教組織納入統戰：習近平成「最大教宗」

范世平進一步分析，中共自 2016 年起將國家宗教局併入「中共中央統戰部」，本質上已將宗教視為需要被控制、洗腦的政治組織。他指出，目前中國境內的合法「愛國教會」必須在教堂內唱國歌、懸掛習近平照片，甚至要求對習像鞠躬，諷刺習近平儼然成為中國的「教皇」。

對於不願配合政治化、尋求純粹信仰的「地下教會」，中共則採取摧毀十字架、將聖經鎖在教堂內等極端手段。范世平認為，中共最恐懼的是宗教的「組織性」，如同當年法輪功在中南海集結引發江澤民恐懼，習近平現在對基督教會的彈壓，反映出政權維繫已高過一切。

范世平指出，中國掌管宗教的機關被併入組織宣傳部，基督教變「愛國教會」，做禮拜前要唱國歌，對習近平肖像鞠躬。(圖/新台派上線)

