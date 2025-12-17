中國打壓黎智英、岩崎茂 賴清德：侵害自由人權已到無以復加地步

賴清德總統。資料照。總統府提供



民進黨今（12/17）舉行中常會，身兼民進黨主席的總統賴清德致詞提及，中國對香港壹傳媒創辦人黎智英定罪、對行政院政務顧問、日本前統合幕僚長岩崎茂實施制裁，都顯見中國對自由人權的侵害，已到無以復加的地步，也凸顯企圖形塑寒蟬效應，阻擋國際社會對台灣的支持。

賴清德表示，上週「國際人權日」剛過，大家都知道人權是全球普世價值，卻看到近日中國對香港壹傳媒創辦人黎智英，以所謂國安法定罪；以及對行政院政務顧問、日本前統合幕僚長岩崎茂先生實施制裁。中國的無理行徑，不但違反國際人權規範，更不符國際法精神。

賴清德說，無論是對黎智英先生，或對岩崎茂先生的打壓，都顯見中國對自由人權的侵害，已到無以復加的地步，也凸顯企圖形塑寒蟬效應，阻擋國際社會對台灣的支持。

賴清德指出，面對來自中國日益嚴重的威脅，我們會持續與友盟夥伴密切合作，守護台灣的民主自由與安全。

賴清德強調，「國內不同的政黨可以競爭，但一定要團結，唯有團結壯大台灣，才能以實力維持台海和平。」

