中國打擊日本旅遊將滿月 產經：真正承擔損失的是中國人

[Newtalk新聞] 中國政府呼籲民眾避免前往日本旅行的要求即將在明（14）日屆滿1個月。《產經新聞》稍早的報導指出，接待入境遊客的飯店和旅館雖然遭遇了一波取消預訂潮，但許多住宿場所採取了預付款方式，成功避免了違約風險。真正承擔損失的，是中國人。

報導引述一家大型旅行社代表的說法，指出「我們通常在簽訂契約時就收取旅行費用。」由於「旅行限制」導致的取消被視為顧客端的問題，旅行社只能提供部分退款。多家旅行社表示，團體取消成本高昂，預付款已成為常態。

即使對於個人顧客而言，許多線上住宿預訂網站也要求提前使用信用卡付款，因此損失據說有限。

在各國遊客雲集的城市地區，即使有中國遊客取消預訂（這些遊客在當地付款），這些取消的房間顯然會被來自歐洲、美國、東南亞和其他地區的遊客填補。

一家在全國擁有多家酒店的公司的代表表示：「即使我們沒有中國客人的預訂，也沒什麼問題。」京都嵐山地區一家熱門旅遊目的地的日式旅館經營者也解釋說：「即使預訂在前一天被取消，也能很快接到其他客人的預訂。」

近畿地區的一位旅館老闆認為，受中國旅行限制的影響最大的，其實是中國人經營的私人旅館。住宿費「是用中國電子貨幣支付的，因此（本來就）不太可能對日本的經濟成長做出貢獻。」

一家旅行社負責人指出，中國團體遊客通常透過本國旅行社前往日本旅遊，因此，受旅行限制的影響，中方將首當其衝遭受損失。

專長於消費者權益保護訴訟的律師斉田貴士指出：「如果外國人拖欠取消費用，起訴並追討欠款所需的時間和金錢都會比平時更多。一些酒店因為擔心流失客戶而猶豫是否引入這種系統，但使用預付款系統和在線支付方式來保護自身權益至關重要。」

